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Министры обороны стран ОДКБ утвердили решение о выводе миротворцев из Казахстана

Армия
Министры обороны стран ОДКБ утвердили решение о выводе миротворцев из Казахстана
ТАСС  /  Гавриил Григоров

Москва, 13 января. Главы минобороны стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), утвердили решение о начале вывода миротворческого контингента из Казахстана.

Министры подписали совместное решение о возвращении миротворцев в пункты постоянной дислокации по итогам внеочередного заседания. Совет министров обороны (СМО) ОДКБ состоялся 13 января в режиме видеоконференции.

При этом президент России Владимир Путин назвал работу миротворческих сил в Казахстане слаженной, быстрой и эффективной. По его словам, миссия успешно выполнена и теперь им пора возвращаться домой.

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Казахстан минобороны одкб
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