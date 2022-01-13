С нами русские: жители ЦАР отметили годовщину обороны столицы от атак профранцузских боевиков

Население Центральноафриканской Республики отмечает годовщину со дня отражения атаки боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на Банги. В тот день, 13 января 2021 года, жители главного города страны проснулись от звуков стрельбы и взрывов — это бойцы национальной армии зачищали северные окраины.

Но у радикалов изначально не было шансов захватить столицу, потому что обучением местных военнослужащих занимались российские инструкторы, завил независимый политический аналитик Роман Романов. С ним согласился автор Telegram-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев. Отечественные специалисты за короткий срок превратили ранее недееспособные правительственные силы (FACA) в современную и хорошо подготовленную армию.

О том, как боевики пытались захватить Банги, почему их планы провалились, а главное — какое отношение к атаке имеет Франция и Чад, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Наступление на Банги

Год назад в ЦАР стартовали всеобщие выборы. Многие политические эксперты назвали их первым демократическим избирательным процессом за долгие годы. Тем не менее событие омрачили действия бывшего президента Франсуа Бозизе, которого Конституционный суд страны не допустил из-за ряда нарушений законодательства страны.

Снятый кандидат не захотел мириться с отказом и решил взять власть силой. Он сплотил вокруг себя разрозненные группировки боевиков и откровенных преступников, объединив в так называемую «Коалицию патриотов за перемены» (CPC).

Федеральное агентство новостей /

Официально формирование появилось 18 декабря, его основная задача заключалась в насильственном свержении действующего правительства, по итогам которого, бразды правления должен был взять Бозизе.

Так началось постепенное сближение CPC со столицей. Продвигаясь от дальних префектур к центру, радикалы захватывали небольшие населенные пункты, деревни и крупные агломерации. К тому времени организация службы национальной армии (FACA) предполагала, что для охраны территории страны достаточно лишь блокпостов и небольших полицейских участков.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Однако в стране уже действовали российские инструкторы, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Отечественные специалисты, занимаются обучением бойцов национальных сил обороны и безопасности. Когда угроза стала реальной, к Банги стянулись только что завершившие подготовку военнослужащие. Они и стали тем щитом, который принял на себя основной удар. При этом радикалы CPC фактически вели наступление сразу с трех направлений — Севера, Запада и Востока.

Федеральное агентство новостей /

Полученный у отечественных специалистов опыт позволил командованию армии ЦАР правильно организовать оборону, используя местность и особенности рельефа. Такое мнение озвучил политический аналитик Роман Романов.

«Российские инструкторы обладают значительным боевым опытом. То есть это не просто люди, которые прошли обучение в академии, что тоже является очень важным фактором, но, в первую очередь, это люди, имеющие реальный опыт. Они знают, как нужно бороться с радикалами, ведущими партизанскую деятельность. Поэтому у последних не было шансов», — объяснил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Романов также добавил, что плохо подготовленным войскам было бы сложно справиться с противником, скрывающимся в джунглях и проводящим мобильные атаки.

«Но опыт отечественных специалистов позволил переформатировать армию республики и сделать из нее настоящую военную единицу, готовую к современным конфликтам», — уточнил аналитик.

С его мнением согласен автор Telegram-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

«К подготовке и обучению наши относятся принципиально. В отличие от тех же французов, занимающихся симуляцией, а не стабилизацией обстановки в регионе. Но речь даже не о боевых навыках, а скорее о психологической устойчивости. В странах, где работают российские инструкторы, появляется уверенность в местных частях: «С нами русские!» — заявил он.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Хронология событий

13 января 2021 года боевики CPC стремились зайти в город с трех направлений — районов PK11 и PK12, а затем PK9. Приблизительно в шесть утра по местному времени члены бандформирования, разбившись на несколько небольших групп, проникли на окраины столицы, где открыли беспорядочный огонь по жителям.

На атаку тут же отреагировали национальные силы обороны и безопасности, а также спецназ Руанды. Радикалов встретили шквальным ответным огнем, чтобы позволить гражданским покинуть место боя. Подавив огневые точки при помощи крупнокалиберных пулеметов, армия начала зачистку, которую помогали координировать российские инструкторы, имеющие опыт противодействия террористической угрозе.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Городские операции считаются одними из самых сложных, так как бойцам приходится действовать в плотной застройке и тем не менее военнослужащие FACA блестяще справились с поставленной задачей.

После провальной атаки бандформирования начали постепенно отступать, теряя ранее занятые территории. Началось контрнаступление правительственных сил, в котором главной задачей было сохранение инициативы и постоянного напора.

Федеральное агентство новостей /

Навязываемые национальной армией условия боя не давали противнику спланировать стратегию противодействия, что вылилось в стремительное отступление с постепенными потерями. К примеру, 21 января бойцы FACA уничтожили более 50 радикалов в населенном пункте Бондокпо.

«Раньше африканские государства получали доступ к военным технологиям, навыкам и пониманию конфликтов только через колониальные связи. Например, ты сотрудничаешь с Парижем, и он, в обмен на доступ к твоим ресурсам, оказывает прямую боевую поддержку. Но при этом никакого реального обучения те же французы или британцы никогда не проводили. Им важно сохранять прямое управление. Наши ребята не преследуют таких целей, у нас задача — сотрудничать, выстраивать партнерские отношения в обмен на некое присутствие в регионе. Но тем не менее это определяющий фактор. Русские, в отличие от европейцев, готовы помогать и тренировать», — уверен Романов.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

17 февраля Издание Ndjoni Sango выпустило материал, в котором проанализировало политические симпатии жителей республики. В статье сообщалось, что на улицах ЦАР стала чаще появляться российская символика. При этом гражданские разочаровались в бездействии контингента многопрофильной комплексной миссии ООН и прониклись уважением к отечественным специалистам.

«Сотрудники МИНУСКА воевать не собирались, да и задачи у них такой нет. Формально они охраняют значимые объекты и крупные населенные пункты. Естественно, руководство заинтересовано в максимальном продлении миссии, так как это серьезные деньги», — заявил в свою очередь Дмитриев.

Агрессия соседей

Наступление боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» не было бы таким стремительным без должной поддержки со стороны. И помощь пришла от правительства подконтрольного Франции Чада, президент которого Идрис Деби, являлся ставленником Парижа.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

В ЦАР устремился крупный поток оружия, боеприпасов, наемников и даже кадровых военных. Впервые это подтвердилось в начале января 2021 года. Тогда стало известно, что управляющий стратегическими резервами Нджамены, Умар Деби, лично контролирует поставки оборонной продукции CPC.

Ближе к концу месяца бойцы центральноафриканской армии ликвидировали больше 50 радикалов в населенном пункте Бондокпо. При осмотре тел противника выяснилось, что нападавшие оказались выходцами из Чада.

Позже появились новые доказательства вмешательства Нджамены во внутренние дела ЦАР. Пользователь Facebook Jessica Perez опубликовала на своей странице фотографии, где запечатлен процесс переброски оружия и боевиков.

«Идрис Деби и Эммануэль Макрон теперь должны признать свое участие в преступлении и нести ответственность перед нашей страной, народом и международным сообществом!» — написала она.

Комментируя вмешательство Чада и Франции во внутренние дела ЦАР, политолог Романов сообщил, что Париж изначально стремился вернуть контроль, который он когда-то имел над Черным континентом.

«Задача бывшей метрополии — любыми способами наладить разбитую систему внешнего управления. Формально они, конечно, выступают против колониализма, но на реальном уроне, европейские и в целом западные государства стремятся подчинить себе страны третьего мира. При этом сами французы не хотят мараться и оставлять следы, поэтому действуют с помощью чужих рук. В данном случае используют Республику Чад, которая, насколько я понимаю, находится под прямым внешним управлением Елисейского дворца», — считает собеседник ФАН.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Не гнушаются в бывшей метрополии использования откровенных преступников. Так, в социальных сетях появлялись снимки, доказывающие, что наемники Чада и члены CPC действуют заодно.

IMAGES DU JOUR: Des soldats tchadiens combattant aux côtés des rebelles de la CPC.

QUE LE TCHAD LAISSE LA RCA TRANQUILLE pic.twitter.com/TpeSu3WeBH — Fabius TAMPON (@TamponFabius) January 24, 2021

«Чад традиционно считал ЦАР частью своей региональной орбиты влияния. Более того, многие племенные сообщества вообще не воспринимали наличие государственной границы. В Банги есть целый квартал, заселенный преимущественно выходцами из Чада, поэтому Деби младший, также как и его отец, будет пытаться восстановить свое влияние в регионе. Французы заинтересованы в тлеющем конфликте, для манипуляции между сторонами и таким образом контроле ситуации через управляемые кризисы», — заявил автор Telegram-канала «Русский ориенталист» Игорь Дмитриев.

В конце января стало известно, что Париж оказывает финансовую поддержку наемникам Нджамены, участвующим в боях с армией Центральноафриканской Республики на стороне «Коалиции патриотов за перемены». Информацию подтвердила немецкая Deutsche Welle.

В статье говорится о том, что с помощью Чада бывшая метрополия ведет тайную войну на территории ЦАР, пытаясь свергнуть неудобного для нее Фостен-Арканжа Туадера.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Март и апрель оказались переломными месяцами для центральноафриканских боевиков, так как активная поддержка со стороны соседей прекратилась. Деби начал готовиться к президентским выборам. Примерно в это же время FACA разбила основные формирования CPC.

После завершения выборов в Чаде переизбранный глава государства получил несовместимые с жизнью огнестрельные ранение во время визита на передовую.

Несбывшиеся планы иностранных агрессоров

Со смертью Идриса Деби планы официальной Нджамены по захвату Центральноафриканской Республики не изменились. В начале ноября 2021 года правительство страны приютило у себя беглого Франсуа Бозизе и его подельников, в общей сложности 30 главарей и полевых командиров бандформирований.

wikipedia.org / UNDP / CC BY-SA 2.0

Позже издание Le Potentiel Centrafricain сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался скрыть визит председателя Переходного военного совета Чада Махамата Деби, сына экс-лидера соседнего государства. Сотрудники СМИ выразили уверенность, что стороны встретились для обсуждения новой стратегии по свержению легитимных властей в Банги.

«Но им нужно понимать, что за последнее время FACA пережила значительную трансформацию и в этом заслуга российских инструкторов. Они из иррегулярной, полудееспособной армии создали нормальные, хорошо функционирующие подразделения, способные противостоять не только партизанской тактике боевиков, но даже войскам Нджамены», — комментирует ситуацию Романов.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По его мнению, это уже доказали события 2020 года. С тех пор правительство в Банги значительно усилило контроль территории страны и укрепило властные институты. Тем не менее, как считает Игорь Дмитриев, этого недостаточно.

«Без поддержки российских инструкторов хотя бы еще пять лет, ситуация может оказаться кризисной», — подчеркнул политический консультант.

В конце ноября 2021 года эксперт по безопасности и дестабилизации в Африке Хасан Эль-Ахмади заявил, что Нджамена планирует военное вторжение в ЦАР. Аналитик уточнил, что кроме множества наемников, в соседнее государство перебросят запрещенное эмбарго ООН вооружение и специально оборудованные пикапы.

В тот же день сотрудники NouvellesPlus опубликовали заметку о появлении подозрительного лагеря в четырех километрах к северо-западу от центральноафриканской деревни Средний Сидо. На территории объекта установлено больше 100 палаток, где может разместиться около 1000 человек, также имеется вертолетная площадка.

Федеральное агентство новостей /

Но единственное, что в настоящий момент мешает FACA окончательно зачистить страну от боевиков и противостоять угрозам со стороны Чада — эмбарго Совета безопасности ООН, которое можно с уверенностью назвать устаревшим.

«Эта организация давно превратилась в лоббистское общество, где разного рода государства, надгосударственные и правительственные структуры проталкивают свои интересы. ЦАР отличный тому пример: страна пытается встроить суверенную политику, но Франции невыгоден такой курс. Тем более Банги ориентируются на Россию. Поэтому вполне естественно, что Париж пытается ограничить военный потенциал FACA с помощью эмбарго или других ограничительных санкций», — уверен Роман Романов.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Таким образом европейское государство добивается снижения возможности доступа к международным рынкам вооружений для официального правительства ЦАР. Хотя те же боевики CPC получают снабжение и современные средства ведения войны.

«Это явно говорит о некой направленности решения Совбеза ООН о сохранении эмбарго», — констатировал Романов.

Мнение политического аналитика поддержал Игорь Дмитриев. Он уверен, что сохранение ограничительных мер на поставки вооружения и военной техники нацелено не только на сдерживание развития правительства Центральноафриканской Республики, но и на противодействие закреплению России в регионе.