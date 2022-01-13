Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич призвал Запад не рассматривать Москву как противника

Москва, 13 января. Запад должен перестать рассматривать Россию как противника, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, дипломат отметил, что России и Западу необходимо применять механизмы консультаций для решения проблемных вопросов.

«Предлагаем партнерам отойти от ущербной и опасной логики, в рамках которой Россия рассматривается как противник», — высказался Лукашевич.

По словам дипломата, такое требование России полностью соответствует принципу, закрепленному в документах ОБСЕ, где говорится, что «никто не будет укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других государств, а при выборе способов обеспечения собственной безопасности страны будут учитывать законные озабоченности других».

Ранее политолог Яков Кедми предрек Североатлантическому альянсу бесславный конец из-за легкомысленного отношения к переговорам с Россией. По словам эксперта, Вашингтон на переговорах с Москвой по безопасности показал излишнюю самоуверенность, которая в конечном счете погубит американцев.