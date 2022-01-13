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Глава ФЗНЦ о повторном соцопросе в Мали: жители довольны динамикой развития страны

Весь мир
Глава ФЗНЦ о повторном соцопросе в Мали: жители довольны динамикой развития страны
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 13 января. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей выпустил новое исследование, проведенное в Мали. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«На сайте Фонда защиты национальных ценностей опубликовал новое исследование наших экспертов о ситуации в Мали. Предыдущие опросы мы проводили в июне 2021 сразу после военного переворота 24 мая 2021 года. Тогда армия Мали отстранила президента Ба Ндау от должности, обвинив его в не соответствующей интересам страны деятельности.

С тех событий прошло чуть больше полугода и сегодня мы имеем редкую возможность проследить в динамике как политические, так и социальные изменения в республике. А они, безусловно, есть. Подробнее на сайте ФЗНЦ», — сообщил социолог.

Согласно результатам опроса, в январе 2022 года 71,2% жителей Мали оценили изменение ситуации как положительные. Для сравнения, в июне 2021-го показатель составлял 7,5%. Большая часть опрошенных граждан (83,4%) хорошо относятся к продлению переходного периода. Приблизительно такое же число респондентов выразило признательность национальной армии: вооруженные силы поддержало 85% малийцев.

Глава ФЗНЦ о повторном соцопросе в Мали: жители довольны динамикой развития страны
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Присутствие французских войск и сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) вызывает у жителей отрицательное отношение. Деятельность солдат Пятой республики не устраивает 83,3% опрошенных, мандат миротворцев — 64%.

В рейтингах выбора главы страны лидирует Ассими Гоита (72,3%). Его оппонент, экс-президент Ибрагим Бубакар Кейт, набрал 50,1% в графе «За кого бы Вы не стали голосовать ни в коем случае».

Из иностранных политиков население Мали больше всего доверяет президенту России Владимиру Путину (84,6%). Меньше всего местные жители симпатизируют лидеру Франции Эммануэлю Макрону — всего 5,1%. Ранее военный аналитик Борис Рожин заявил, что страны Черного континента устали от Пятой республики, а потому бывшей метрополии нужно готовиться к полному разрушению системы Франсафрик:

«Париж может потерять Буркина-Фасо, Нигер, Камерун, Кот-Д’Ивуар, Гану, Того и даже Чад. Есть еще Сенегал, но там чуть более устойчиво все. Однако в остальных странах в ближайшее время могут начаться перевороты, где на фоне антифранцузских настроений появятся российские инструкторы».

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