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Российские банки повысили доходность по своим финансовым продуктам

  /   Обновлено: 13 января 2022 16:54
Экономика
Российские банки повысили доходность по своим финансовым продуктам
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 13 января. Средняя максимальная ставка по вкладам в российских кредитных организациях по итогам третьей декады декабря стала выше на 0,3%.

Показатель в 7,74% приблизился к рекорду, зафиксированному в 2017 году (7,92 %). До этого он находился на уровне 7,4%, следует из данных на сайте Центробанка РФ. Рекордно низкое значение средней ставки за всю историю наблюдалось в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.

Рассчитываемая регулятором средняя максимальная процентная ставка по вкладам является ориентиром для российского рынка вкладов. Кредитным организациям рекомендует привлекать средства населения не дороже, чем данный показатель плюс 2 процентных пункта.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прошлой осенью отмечала, что рост ставок по депозитам продолжается, но замедлился. Предложения банков еще не настолько привлекательны, чтобы стимулировать граждан использовать эту форму сбережений.

Тем временем оформить вклад под 10% годовых при внесении денег на короткие сроки либо крупных сумм уже предлагают «Московский кредитный банк», «Газпромбанк» и «Промсвязьбанк».

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