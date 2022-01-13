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Ливанские водители устроили забастовку из-за роста цен на бензин

Весь мир
Ливанские водители устроили забастовку из-за роста цен на бензин
Global Look Press  /  Marwan Naamani/dpa

Бейрут, 13 января. В Ливане водители грузового и общественного транспорта заблокировали дороги в столице и других городах в знак протеста против очередного обвала национальной валюты и скачка цен на бензин. Демонстранты требуют от властей соблюдать хотя бы основные права населения и призывают других жителей страны также присоединиться к митингам.

Акция, парализовавшая основные дороги Бейрута, привела к приостановке движения во многих районах города. В ряде случаев водители вытащили на проезжую часть подожженные мусорные баки. Один из демонстрантов, агитирующих за продолжение протестов, заявил, что хотел бы посмотреть, как любой дипломат или чиновник страны сможет прожить хотя бы один день на заработную плату рядового гражданина.

Тем не менее не все ливанцы поддерживают проведение подобных акций. Ряд пользователей Twitter подчеркнул, что блокирование дорог доставляет неприятности лишь обычным людям, которые не могут попасть на рабочее место, в то время как властям нет дела до митингующих. Сообщается, что в районе Кольцевого моста, который периодически перекрывают участники различных демонстраций, находятся армейские подразделения, пытающиеся предотвратить любые стычки между водителями и другими горожанами.

До обострения кризиса в 2019 году доллар США в Ливане стоил около 1 500 фунтов, однако по мере ухудшения финансовой ситуации местная валюта подешевела на рынке более чем в 20 раз и сейчас торгуется по курсу 31 500 к 1. При этом до прошлого года власти страны вели все расчеты по официальному курсу, что в итоге не позволило Центральному банку оплачивать импорт товаров первой необходимости. Самостоятельно обеспечить себя подобной продукцией республика не в состоянии, поскольку ее промышленность и сельское хозяйство были практически разрушены из-за неграмотной финансовой политики властей в течение последних десятилетий.

После взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года и отставки правительства гуманитарное и финансовое положение в стране стало катастрофическим.

Руководство республики было вынуждено повысить официальный курс до 3 600 лир за доллар, использовать для расчетов с поставщиками обязательные банковские резервы и отменить систему субсидий. Однако данные шаги не улучшили ситуацию, и в итоге Ливан оказался не в состоянии закупать нужные объемы горючего, что привело к его дефициту и резкому удорожанию. Отсутствие дизельного топлива заставило владельцев электростанций жестко ограничить подачу энергии, а это, в свою очередь, сказалось на работе жизненно важной инфраструктуры, например, лечебных заведений. Также гуманитарная ситуация усложняется нехваткой продовольствия и медицинских препаратов.

На этом фоне руководству страны удалось сформировать новое правительство, однако кабмин до сих пор не смог предпринять действенных мер для выхода из кризиса. Зарубежные государства, требующие проведения реформ в Ливане в обмен на финансовую помощь, неоднократно подвергали критике предложенные Бейрутом планы, указав, что в основном они опираются лишь на донорскую помощь.

Усложняет ситуацию и раскол в многоконфессиональном правительстве, которое уже три месяца не может провести собрание. Многие министры бойкотируют начало конференции по национальному диалогу из-за расследования по делу о взрыве в порту столицы, где они проходят в качестве обвиняемых, но отказываются от явки на допрос и пытаются отстранить судей под различными предлогами.

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ливан бейрут забастовка
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