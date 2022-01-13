Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 17:19
17:16
Происшествия
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти
17:13
Происшествия
Житель Башкирии зарезал товарища после обвинений в собакоедстве
17:13
Общество
Памятник Минину и Пожарскому в Москве демонтировали для реставрации
17:12
Общество
Замена всех употребляемых напитков на воду может существенно преобразить организм
17:11
Общество
Атаман Царьков выступил за создание специализированного полка казаков внутри Росгвардии
17:10
Видео
Южно-Сахалинск накрыл мощный снежный циклон
17:10
Происшествия
Детей пришлось эвакуировать: семиклассник из Чайковского распылил баллончик в школе
17:09
Шоу-бизнес
Громкая вечеринка Ренаты Литвиновой закончилась вызовом полиции
17:07
Весь мир
Ливанские водители устроили забастовку из-за роста цен на бензин
17:04
Экономика
«Санкции выглядят смехотворно»: чем могут обернуться для Запада новые ограничения против РФ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новый кавалер Волочковой намекнул на будущие перемены упоминанием цапли

Шоу-бизнес
Новый кавалер Волочковой намекнул на будущие перемены упоминанием цапли
Prt Scr premier.one

Москва, 13 января. Балерина Анастасия Волочкова продолжает делиться с поклонниками впечатлениями от отпуска с возлюбленным Сергеем. Ухажер артистки нестандартно намекнул на возможные крупные изменения в будущем в одном из роликов.

Волочкова находится в романтическом путешествии с новым избранником. В этом году звезда не стала изменять собственным вкусам и вновь отправилась на Мальдивы. Артистка регулярно делится новыми кадрами и видео, которые снимает ее кавалер. В одном из роликов он неожиданно упомянул цаплю в качестве многообещающего намека на перемены.

«К нам даже цапля прилетает, к чему бы это? Она уже два раза прилетела. Я снял ее, нужно будет показать», — поделился мужчина.

Балерина регулярно показывает фанатам своего избранника, хотя старалась оберегать бывших кавалеров от внимания прессы и поклонников. Однако Сергей с удовольствием появляется в кадре и утверждает, что пытается делиться со зрителями положительной энергией через видео.

Кроме того, с появлением нового ухажера Волочкова стала вести себя скромнее, чем прежде. Психолог Филипп Литвиненко предположил, что балерине надоело «самовыражаться» через эпатажное поведение.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Новый кавалер Волочковой намекнул на будущие перемены упоминанием цапли
волочкова отпуск балерина
Комментировать