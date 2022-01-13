Новый кавалер Волочковой намекнул на будущие перемены упоминанием цапли

Москва, 13 января. Балерина Анастасия Волочкова продолжает делиться с поклонниками впечатлениями от отпуска с возлюбленным Сергеем. Ухажер артистки нестандартно намекнул на возможные крупные изменения в будущем в одном из роликов.

Волочкова находится в романтическом путешествии с новым избранником. В этом году звезда не стала изменять собственным вкусам и вновь отправилась на Мальдивы. Артистка регулярно делится новыми кадрами и видео, которые снимает ее кавалер. В одном из роликов он неожиданно упомянул цаплю в качестве многообещающего намека на перемены.

«К нам даже цапля прилетает, к чему бы это? Она уже два раза прилетела. Я снял ее, нужно будет показать», — поделился мужчина.

Балерина регулярно показывает фанатам своего избранника, хотя старалась оберегать бывших кавалеров от внимания прессы и поклонников. Однако Сергей с удовольствием появляется в кадре и утверждает, что пытается делиться со зрителями положительной энергией через видео.

Кроме того, с появлением нового ухажера Волочкова стала вести себя скромнее, чем прежде. Психолог Филипп Литвиненко предположил, что балерине надоело «самовыражаться» через эпатажное поведение.