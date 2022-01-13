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Рязанские полицейские помогли матери с задыхающимся ребенком добраться до больницы

Общество
Рязанские полицейские помогли матери с задыхающимся ребенком добраться до больницы
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Рязань, 13 января. Полицейские в Рязанской области помогли доставить в больницу мать с задыхающимся ребенком, сообщили в пресс-службе УМВД.

В пункт полиции поселка Тума обратилась женщина с двухлетним ребенком на руках. Она заявила, что малыш не может самостоятельно дышать, теряет сознание и хрипит. В тот день были сложные погодные условия, и скорая помощь не могла добраться в срок. Женщина попросила правоохранителей помочь ей доехать до районной больницы в Спас-Клепиках.

Сотрудники посадили мать с ребенком в служебный автомобиль и выехали в районный центр. Включив спецсигналы, они быстро преодолели оставшееся расстояние в 20 километров. По пути полицейские связались с медиками, которые встретили их на входе и оказали экстренную помощь малышу. Ребенка удалось спасти, позже он был отравлен в ОДКБ Рязани на лечение.

В Якутске инспекторы ДПС помогли преодолеть пробку машине с погибающим ребенком. Благодаря действиям сотрудников удалось спасти двухлетнего малыша, у которого случился приступ.

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