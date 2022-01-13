В Хакасии возбуждено уголовное дело в связи с повреждением памятника археологии

Абакан, 13 января. Госинспекция по охране объектов культурного наследия Хакасии направила в правоохранительные органы материалы по поводу вандальных надписей на памятнике археологии «Пещера Тохзасская-1».

Как пояснили в ведомстве, знаменитый памятник археологии, расположенный на туристическом маршруте «Тропа предков», обнаружены непотребные каракули вандалов. В связи с этим возбуждено уголовное дело, сообщает «Хакасия». Отмечается, что хулиганам в случае их задержания грозит наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей, возможно даже лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее ФАН сообщал о том, что правоохранительные органы предпринимают усилия для обнаружения и задержания вандалов, которые нанесли надпись на одну из стен только недавно отреставрированного Тульского кремля. Отмечается, что Тульский кремль является памятником оборонного зодчества XVI века.