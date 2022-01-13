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Внешность человека перестает иметь значение при выборе полового партнера

Общество
Внешность человека перестает иметь значение при выборе полового партнера
pixabay.com  / 

Внешность человека перестает иметь значение при выборе полового партнера, поскольку все больше людей начинают ставить на первое место чувственность. Об этом в беседе с ФАН рассказала сексолог, психолог Александра Миллер.

Порноактриса Лиза Энн, возрастом 49 лет, недавно заявила, что баскетболисты NBA лучше других мужчин в сексе благодаря их наивности и простоте в общении.

«Думаю, тут не обошлось без страха старения. Люди, которые боятся стареть, не принимают себя, цепляются за молодость. Кроме того, роль играют накопившиеся обиды, злость, неудовлетворенность своей жизнью. Кто-то умеет с этим справляться, прорабатывать и отпускать, а кто-то нет. Именно поэтому такой «пофигизм» молодых рассматривается как легкость жизни. К нему тянутся», — сообщила сексолог.

Александра Миллер также подчеркнула, что похвала порнозвезды в адрес спортсменов вовсе не означает, что она выявила некий универсальный тип лучшего мужчины.

«Кому-то нравятся брутальные самцы. Кому-то — робкие ботаники в очках. Я всегда говорю своим клиентам, не надо из себя никого строить. Нужно раскрывать свою самость. Если вы будете играть, ваш потенциальный партнер не увидит вас в толпе. Рано или поздно маска спадет, и наступит разочарование. Оттого пары и расстаются», — пояснила собеседница ФАН.

Внешность человека перестает иметь значение при выборе полового партнера
pxhere.com /

В завершение она добавила, что заметила одну любопытную тенденцию в современном обществе.

«Сейчас многие уже и на внешность не обращают внимания. Все больше сконцентрированы на энергетике. Видимо, это связано с духовными практиками, потребностью развиваться. Люди перешли на чувственность. Это не может меня не радовать», — подытожила эксперт.

Ранее Александра Миллер в беседе с ФАН раскрыла секрет идеального женского оргазма за две минуты. По словам собеседницы, многие мужчины привыкли считать, что половой акт — это просто совершение фрикций.

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