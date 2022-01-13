Возможное отключение России от SWIFT: почему новые санкции могут бумерангом вернуться Западу

Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями, об этом в своем заявлении сказал его глава Герман Греф. Такой ответ на предложение Сената США ввести ограничения в отношении нескольких российских финансовых организаций, в том числе Сбербанка, ВТБ, «Газпромбанка» был ожидаем, поскольку главное — это избежать паники. К различным «сюрпризам» от США Россия готовится уже давно, поэтому некоторые санкции могут вернуться Западу бумерангом, отметила в беседе с ФАН доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Мария Конягина.

«На самом деле навредить можно всегда и разными способами. Герман Греф совершенно правильно начал говорить, что Сбербанк ничего не боится, потому что в финансовой сфере самое страшное — это слухи. Поэтому Греф сразу отреагировал успокоительным жестом, чтобы не было паники», — пояснила Конягина.

С одной стороны, санкции — это попытка навредить России с помощью панических настроений. По словам эксперта, это одна из самых коварных угроз, поскольку страхи и опасения сильно влияют на рынок и на финансовое поведение населения. С другой — есть более реальная угроза, о которой говорят уже давно — это отключении России от системы всемирных межбанковских переводов SWIFT.

«Эта опасность остается относительно реальной, поскольку SWIFT остается частной организацией, располагающейся в Европе. Мы по-прежнему верим, что коммерческие интересы превалируют над политикой, и что SWIFT до конца будет оплотом бизнеса, не позволяя политике вклиниться в процессы. В ином случае — это очень опасный маневр. С идеальной точки зрения, политики не должны вклиниваться в деятельность организаций корпоративных структур, хотя на практике случается всякое», — подчеркнула она.

Как объяснила экономист, зная, что теория отличается от реальной жизни, и понимая, что подобная мера может быть применена, в России еще в 2014 году разработали платежную систему «МИР». Сейчас «МИР» успешно работает, поэтому при негативном сценарии внутри страны отключение от SWIFT не вызовет особых проблем. Единственное, без Visa и MasterCard россиянам будет не очень удобно путешествовать по другим странам.

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В целом, по мнению Конягиной, отключение России от SWIFT никому не принесет ничего хорошего, а для Запада может еще и вернуться бумерангом.

«Для международных корпоративных платежей отключение от SWIFT тоже станет неприятным сюрпризом. Но здесь важно понимать, чьи интересы будут соблюдаться — больший вред эта мера принесет именно покупателям, а наша страна зачастую выступает напротив — продавцом», — сказала Конягина.

Экономист в очередной раз подчеркнула, что санкции — это «очень неприятная вещь», особенно, если она касается международных расчетов. Она также выразила надежду, что организация SWIFT все же будет ориентироваться на финансовые интересы, а не политические.

Ранее Сенат США представил законопроект о новых антироссийских санкциях в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Проект предполагает не только «разрушительные последствия» для российской экономики, но введение санкций против президента РФ Владимира Путина.