Южно-Сахалинск накрыл мощный снежный циклон

Перемещаться по городу практически невозможно. Обильный снегопад вызвал образование высоких сугробов, на дорогах образовался гололед, а скорость ветра достигает 22 метров в секунду.

Машины, подъезды и автобусные остановки Южно-Сахалинска — все покрыто толстым слоем снега. Пурга в городе не прекращается. На борьбу со стихией брошены все силы. Городским службам приходится работать в круглосуточном режиме, поскольку на расчищенных участках уже через пару часов снова образуются прежние заносы.

«На полигоны вывезено порядка четырех тысяч кубических метров снега. Работы ведутся в круглосуточном режиме. В день вышло уже порядка 209 единиц дорожной техники и работают более 100 дорожных рабочих», — доложил директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Боровик.

Некоторые участки федеральной трассы из-за непогоды пришлось перекрыть. В связи с этим, рейсовые автобусы до удаленных населенных пунктов отмены. Школы переводят на дистанционный режим работы. Островчане с трудом передвигаются по городу, кутаясь в одежду и укрываясь от сильного ветра. В ближайшие дни позитивных изменений в погоде не предвидится.

«Прогнозируется усиление опасных явлений — это усиление ветра до 25–30 метров в секунду по порывам с продолжением выпадения достаточно сильных осадков. Эти прогнозы подтверждаются. Подтверждаются на 12–13 число. С большой вероятностью воздействие циклона продолжится и на 14 января», — заявил директор управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска Александр Поликарпов.

Жителям Южно-Сахалинска запретили выход в горы из-за высокой опасности схода лавин. На въездах в город установлены мобильные пункты обогрева. Службы МЧС находятся в состоянии повышенной готовности к ликвидации возможных происшествий.