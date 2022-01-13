Дипломат Рябков: фильм «Джокер» и книги Пелевина оказались пророческими для США

Москва, 13 января. Художественный фильм Тодда Филлипса «Джокер» и романы русского писателя Виктора Пелевина лучше всего предсказали социальный и политический кризис в США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам дипломата, лента о злодее из графических романов 2019 года и романы «iPhuck 10» и «S.N.U.F.F.» в совокупности показывают масштабы катастрофы, в которой оказались американское общество и государство. С одной стороны, кинокомикс Филлипса показывает, как народ США попадает на грань социального взрыва и превращается в агрессивную неуправляемую толпу. С другой, философские работы отечественного прозаика затрагивают вопросы самоидентификации социума и определения единого взгляда на будущее страны и мира.

«США испытывают некоторые такие внутренние напряжения и точки дискомфорта от ряда обстоятельств, которые сложились внутри страны, но и от меняющейся международной обстановки. Вспоминается фильм "Джокер", который был в какой-то мере провидческим», — отметил Сергей Рябков.

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал итоги переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Дипломат объявил, что оснований для проведения нового раунда диалога нет, так как дискуссии зашли в тупик. С другой стороны, отметил замминистра, контакты между Москвой и Альянсом будут продолжаться.