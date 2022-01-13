Экс-чиновник Ингушетии Хадзиев извинился перед Кадыровым после обращения главы Чечни

Магас, 13 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил извинения, которые ему принес бывший начальник управления по делам религии при руководителе Ингушетии Яхья Хадзиев.

Ранее Хадзиев появился на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева, где тепло поприветствовал Кадырова и обнял его. После этого он извинился перед тейпом, а чеченская общественность раскритиковала чиновника.

В ответ Кадыров попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения в течение нескольких дней, записав соответствующее видеообращение. Хадзиев также записал ролик и разместил его в соцсетях.

«Я обращаюсь к чеченским и ингушским старейшинам с просьбой простить меня. Особо хочу обратиться к главе Чечни Рамзану Кадырову. Ради Всевышнего прошу простить меня», — сказал экс-политик.

Хадзиев также призвал обе стороны прекратить разногласия между братскими народами.

Ранее Кадыров пригрозил ингушскому народу, пообещав забрать «оставшиеся земли», если заявления о незаконном разделении территорий не прекратятся. Он подчеркнул, что не позволит порочить честь чеченцев.