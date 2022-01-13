Вице-премьер Хуснуллин назвал условие повышения спроса на жилье в России

Москва, 13 января. Граждане России продолжат активно приобретать квартиры, если их реальные доходы будут устойчиво расти продолжительное время, считает вице-премьер Марат Хуснуллин.

Для повышения спроса также необходимо упростить получение ипотечных кредитов и снизить цены на квартиры, указал он, выступая на Гайдаровском форуме.

«Для того, чтобы строилось и продавалось 120 миллионов квадратных метров жилья в год, нужно чтобы реальные доходы населения росли на 2,5% в год. Если они не растут, значит спроса не будет», — пояснил Хуснуллин.

Зампреда правительства ранее подчеркивал, что рост стоимости одного только песка приводит к миллиардному удорожанию строительства жилья.

Эксперт Сергей Нюхалов спрогнозировал стабилизацию в повышении ипотечных ставок во второй половине весны. Среднее значение достигнет уровня 11–12%, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».