Падение доллара позитивно отразилось на рынке золота и нефти

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о прошедших торгах на рынке нефти, золота и валют. Подробности прогноза цен — в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

Торговая сессия на рынке нефти вчера завершилась очередным ростом. С отметки 83,60 доллара за баррель цена подросла до отметки 85 долларов и сегодня торгуется чуть ниже этого показателя.

«Основной позитив по нефти сейчас связан с ожиданиями участников рынка дефицита сырья, поскольку страны ОПЕК, несмотря на повышение квот по добыче, не справляются с восстановлением добычи из-за ограниченности мощностей. И в общем-то есть опасения, что при достаточно высоком спросе, который, как ожидается, вернется в этом году к допандемийным уровням, предложение будет ограничено, и возникнет дефицит», — говорят экономисты.

Ослабление доллара также накануне поддержало нефть. После публикации данных по инфляции американская валюта снизилась по отношению ко всем остальным. Помимо этого, были опубликованы данные минэнерго США по запасам: они снизились на 4,5 млн баррелей, что превзошло прогноз аналитиков. Также в США снизилась добыча — она составила 11,7 млн баррелей в сутки.

«Сейчас достаточно тяжелая ситуация с коронавирусом в Китае, где продолжают выявляться случаи штамма «Омикрон» в новых городах, причем в портовых. По данным сервисов Apple, мобильность транспортных средств в столичных городах Азии в январе снизилась по сравнению с декабрем; также в Китае растет количество отмененных рейсов — это тоже негативный фактор, — рассказывают эксперты. — Учитывая, насколько сильно омикрон-штамм распространяется в Европе и в США, не исключено, что в ближайшие недели можно будет увидеть серьезнейшую вспышку его в Китае. А учитывая, что в феврале там состоятся Олимпийские игры, не исключено введение жестких ограничений по всей стране, что может стать серьезным негативом для нефти».

Тем не менее пока что нефть держится неплохо — актуальным для нее выступает диапазон от 80 до 85 долларов за баррель. В ближайшее время участники рынка будут следить за развитием ситуации с коронавирусной инфекцией.

Золото

Федеральное агентство новостей /

Для золота вчерашний день завершился небольшим повышением — с отметки 1820 долларов за унцию стоимость поднималась в район отметки 1830 долларов, затем вернулась к прежнему показателю, в пределах которого пока и торгуется.

«Из важного — публикация данных по инфляции в США. Индекс потребительских цен по итогам декабря составил 7% в годовом выражении; месяцем ранее это значение было 6,8%. Соответственно, сейчас уровень инфляции находится на максимальных отметках с 1982 года. Учитывая, что инфляция высокая, золото получило поддержку, поскольку всегда являлось главным активом для защиты от инфляции, — отмечают эксперты. — Также золото подросло на фоне падения доллара: по индексу DXY он значительно снижался, достигнув отметки 94,8».

Тем не менее рынок все равно готовится к тому, что ФРС уже в марте начнет повышать процентную ставку, и в целом ожидается, что в этом году регулятор ее повысит не меньше трех раз. Пока что золото на это фоне получает поддержку, однако по мере ужесточения денежно-кредитной политики положение актива на рынке будет меняться. Актуальным для золота сейчас остается диапазон от 1760 до 1830 долларов за унцию.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

Для рубля вчерашняя сессия прошла нейтрально — торги велись в районе отметки 74,5 рубля за доллар.

«В центре внимания вчера были переговоры между Россией и странами НАТО по вопросам безопасности. Они пришли безрезультатно, никаких договоренностей достичь не удалось. Плюс опять-таки в США анонсировали новый пакет санкций в случае, если Россия начнет проявлять агрессию. Он будет включать наложение санкций на основные российские банки, отключение от системы платежей SWIFT и запрет на действия с первичным и вторичным выпуском ОФЗ. Соответственно, на этом фоне индекс RGBI снизился и обновил свой трехлетний минимум», — отмечают аналитики.

При этом на стороне рубля сейчас играют высокие расценки на нефть, а также данные по инфляции в России за 2021 год — по итогам декабря этот показатель составил 8,4%. Такие данные позволяют ожидать, что на ближайшем заседании наш ЦБ продолжит поднимать ставку, что поддержит российскую валюту, так как увеличит ее доходность.

Рубль пока что продолжает торговаться в своем широком диапазоне от 72,5 до 77,5 рубля за доллар. Дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от событий, происходящих на геополитическом поле.