Игорь Крутой пошутил о выходе на пенсию во время отдыха на Карибах

Москва, 13 января. Композитор Игорь Крутой показал видео с семейного отдыха на пляже Карибских островов. Музыкант поделился роликом, на котором его близкие катаются на лошадях, на своей странице в соцсети Instagram.

Крутой ранее сообщал, что отправился с семьей на остров Ангилья праздновать Новый год. Он рассказал, что добирался целых 15 часов до острова. Радующийся жизни композитор поделился с подписчиками видео, на котором показал, как его дети и внучки катаются на лошадях по пляжу возле океана.

«Начались репетиции семейного циркового номера «Крутые на лошадях». Трудно предугадать результат этого шоу, но в случае успеха, я выхожу на пенсию — пусть Деми, Вика и Сашенька берут на себя ответственность за материальное состояние семьи. Ура! Пора на заслуженный отдых! Дождался», — пошутил Крутой.

Prt Scr instagram.com / @igorkrutoy65

Ранее внебрачный сын Крутого Яков и его супруга Валерия назвали своего ребенка в честь известного деда — Игорем. Композитор рассказал, что пара его не спрашивала и самостоятельно выбрала имя. Крутой показал на видео, как он нянчится со своим внуком.