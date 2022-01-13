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Путин и премьер Израиля Беннет обсудили по телефону актуальную международную повестку

  /   Обновлено: 13 января 2022 16:30
Политика
Путин и премьер Израиля Беннет обсудили по телефону актуальную международную повестку
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 13 января. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы российский лидер проинформировал собеседника о предложениях Москвы по гарантиям безопасности. Также лидеры страны обсудили вопросы международной повестки.

«В продолжение проведенных в Сочи 22 октября 2021 года российско-израильских переговоров на высшем уровне лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня», — уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, Путин и президент Израиля Ицхак Герцог обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества. Политики обменялись новогодними поздравлениями.

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путин россия израиль беннет
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