Путин и премьер Израиля Беннет обсудили по телефону актуальную международную повестку

Москва, 13 января. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы российский лидер проинформировал собеседника о предложениях Москвы по гарантиям безопасности. Также лидеры страны обсудили вопросы международной повестки.

«В продолжение проведенных в Сочи 22 октября 2021 года российско-израильских переговоров на высшем уровне лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня», — уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, Путин и президент Израиля Ицхак Герцог обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества. Политики обменялись новогодними поздравлениями.