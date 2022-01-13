Журналистка Скабеева: рукопожатие делегатов России и НАТО раскрывает конфликт сторон

Москва, 13 января. Одно только приветствие делегаций Москвы и коллективного Запада на переговорах в Брюсселе по гарантиям безопасности раскрывает глубину конфликта сторон. Об этом, опубликовав соответствующее видео, сообщила журналистка Ольга Скабеева.

В личном Telegram-канале известная телеведущая опубликовала кадры первой встречи дипломатов в рамках Совета Россия — НАТО. Глава отечественной делегации Александр Грушко замглавы приветствовал замгоссекретаря США Венди Шерман поставленным вертикально кулаком — популярное приветствие политиков в коронавирусную эпоху. Американка уважительный жест россиянина не оценила и обвила его руку своей ладонью. Именно в формуле «кулака против ладони» раскрываются и глубинные противоречия сторон, и истинные намерения Альянса против РФ.

Переговоры в рамках Совета Россия — НАТО прошли 12 января. Как отметил генсек военного блока Йенс Столтенберг, участники диалога столкнулись с непримиримыми противоречиями. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил на следующий день, что официальный Вашингтон пообещал предоставить задокументированный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Председатель Организации Североатлантического договора также заявил о намерении в течение ближайшей недели изложить свои соображения.