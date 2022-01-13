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Глава СОМБ о годовщине со дня нападения боевиков на столицу ЦАР: безопасность под полным контролем

Весь мир
Глава СОМБ о годовщине со дня нападения боевиков на столицу ЦАР: безопасность под полным контролем
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Москва, 13 января. Благодаря российским инструкторам ключевые вопросы безопасности Центральноафриканской Республики находятся под полным контролем. Об этом сообщил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов на официальной странице Вконтакте.

«Сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что под контролем «ЧВК Вагнера» находятся все ключевые вопросы безопасности в ЦАР. Не будем обращать внимание на то, что наши западные партнеры продолжают называть каждого русского, находящегося за рубежом, сотрудником «ЧВК Вагнера», но в этом заявлении я слышу зависть к успехам российских специалистов и ненависть к независимости народа Центральноафриканской республики.

Да, хотя СОМБ и не является «ЧВК Вагнера», но мы гарантируем, что благодаря нашей подготовке уже долгое время ключевые вопросы безопасности ЦАР находятся под полным контролем!» — заявил Иванов.

Глава СОМБ о годовщине со дня нападения боевиков на столицу ЦАР: безопасность под полным контролем
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Глава СОМБ напомнил, что сегодня, 13 января, центральноафриканцы празднуют годовщину со дня, когда национальная армия, обученная российскими специалистами, отбила нападение боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов на перемены» (CPC), ворвавшихся в Банги:

«Символично, что это сказано европейцами именно сегодня, ведь ровно год назад, ночью 13 января 2021 года жители столицы проснулись от шквального огня: группы боевиков, собранные Франсуа Бозизе, который обещал им поддержку западных стран в случае силового захвата Банги, начали скоординированную атаку на северные и южные кварталы города. К боевикам присоединился криминалитет, что позволило преступникам проникнуть в 4-й округ Банги, который располагается недалеко от резиденции президента.

В самые ответственные моменты я и другие руководители СОМБ находились в штабе FACA. Благодаря нашей координации и доблести, центральноафриканской армии мы смогли оперативно и слаженно отреагировать на наступление боевиков и не допустить потери контроля над ситуацией. Столица была сохранена, и достаточно быстро FACA провела сразу несколько важнейших операций, что позволило вернуть мир в ЦАР!»

Глава СОМБ о годовщине со дня нападения боевиков на столицу ЦАР: безопасность под полным контролем
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее издание Nos Medias сообщило, что консультативная поддержка отечественных специалистов помогла Министерству обороны Центральноафриканской Республики укрепить боевой потенциал правительственных войск и заложить основы безопасности в стране.

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