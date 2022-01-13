Либо запуск газопровода, либо хаос: почему Германия все-таки сертифицирует «СП-2»

Накануне журналисты немецкого журнала Der Spiegel рассказали своим читателям, что без газовых электростанций Германии не обойтись. Сохранить экономику и перейти на экологически чистое производство возможно только с российским газом. При этом журнал напоминает немецкому потребителю, что природный газ, который должен поступать по трубопроводу «Северный поток — 2», продает Москва, и Владимир Путин может якобы использовать топливо как рычаг давления на Евросоюз.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что климатические цели Германии и Евросоюза без российского газа недостижимы. Он напомнил, что ФРГ планирует к 2030 году выйти полностью из угольной генерации и при этом отказаться от атомной энергии.

«Просто очевидно. Что у немцев не сходится энергетический баланс. Минувшая осень в этом отношении развеяла остатки сомнений. В Европе — катастрофа, спровоцированная ускоренным энергопереходом. В северных морях упал ветер, и ветрогенераторы перестали вырабатывать электричество, а традиционных электрогенераторов во многих странах Евросоюза уже практически нет. Германия в прошлом году значительно увеличила добычу угля. На Берлин в связи с этим давят. Заместить уголь можно только природным газом. Это разумная альтернатива», — сказал политолог.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН напомнил: в Евросоюзе уже ведется дискуссия на тему, что признавать экологически вредным, и что использование природного газа как топлива на теплоэлектростанциях было неправильно. Разгорелся настоящий скандал между различными политическими группировками

«Примечательно, что спорят не о том, вредит или не вредит газ в виде топлива экологии, а о том, что лидер России Владимир Путин с помощью этого газа якобы будет шантажировать все страны Запада. Получается, никакого честного анализа ситуации с точки зрения энергетики и климатологии нет. Споры идут исключительно политические. История видится достаточно глупой. Идеологи заблокировали трубу «Северного потока — 2». А ценовая конъектура убивает в это время немецкую экономику. Международный энергетический концерн Uniper был вынужден взять многомиллиардный кредит, чтобы рассчитаться за свои неправильные ставки на спотовом рынке и платить за газ», — заметил аналитик.

Симонов добавил, что вместо того, чтобы запустить российский газопровод и снизить цены на газ, немецкие регуляторы по политическим причинам делают вид, что могут еще держаться. Он обратил внимание, что экономику нельзя обмануть заявлениями. По мнению эксперта, можно оттянуть катастрофу на один-два месяца, но потом все начнет рушиться — это реальность. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности выразил уверенность, что в ближайшее время в Германии произойдут драматические события: либо остановится производство и начнутся волнения беднеющего населения, либо газопровод заработает. Константин Симонов сказал, что уверен: в ближайшее время «Северный поток — 2» в Германии будет сертифицирован.

Ранее ФАН рассказал, что ожидает Евросоюз и Соединенные Штаты, если президентом США станет Камала Харрис. По мнению политологов, это может принести массу проблем как самой Америке, так и множеству других стран.