Женева, 13 января. Заместитель министра иностранных дел РФ так метко подколол Украину и ее американских партнеров, выступая перед прессой после переговоров Россия-НАТО, что его фраза моментально стала мемом.

Буквально одна фраза замглавы МИД РФ Александра Грушко о странных отношениях Украины и США моментально разлетелась по Сети и превратилась в популярный мем, а заодно и в идеальную характеристику всей внешней политики официального Киева.

На многозначительные слова российского дипломата внимание своих подписчиков обратил известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, комментируя прошедший накануне саммит Россия-НАТО. Он, в частности, отметил, что Грушко смог в лаконичном заявлении объяснить не только упрямство Вашингтона и руководства Североатлантического альянса, но и стремительную деградацию института внешней политики Украины. Этот процесс в итоге и привел к потере субъектности и унизительной зависимости украинской власти от западных партнеров.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Мне очень понравилась конференция замминистра иностранных дел РФ Грушко. Он там сказал по итогам переговоров, что, смотрите, глобальное потепление, энергетика, кризис мигрантов, а у нас в 2022 году главная проблема — это холодная война. Вернулись к уровню какого-то 67-го года. Это глупость мирового масштаба со стороны всего коллективного запада. А как он по Украине с США прошелся! Это была очень меткая подколка в адрес Киева и его «партнерив». Он заявил: «Говорили, что ни слова об Украине без Украины, а как минимум полтора часа из четырех обсуждали Украину без Украины. Странные они какие-то». Это был отменный жесткий троллинг. И подколка замминистра уже в мем превратилась», — оценил слова дипломата Шарий.

Блогер также добавил, что официальные результаты переговоров пока вызывают смешанные чувства. Многие, в том числе и на Украине, не верили, что США вдруг согласятся выполнить все требования и уберут войска НАТО из Восточной Европы. Были, однако, надежды на то, что американцы поведут себя более рационально и пойдут хоть на какие-нибудь уступки. Пока же складывается впечатление, что США осознанно провоцируют конфронтацию, что угрожает больше всего самой Украине. Вашингтон в очередной раз ярко продемонстрировал свое истинное отношение к «киевским партнерам», доказав, что легко превратит всю эту территорию в театр военных действий. У Зеленского же таким раскладам только радуются, не представляя реальных последствий.

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