Певица Клава Кока получила травму при падении на сноуборде в Куршевеле

Москва, 13 января. Певица Клава Кока едва не сломала ногу во время тренировки катания на сноуборде. Поп-исполнительница показала результаты рентгена и назвала сумму медицинского обследования.

Клава Кока продолжает наслаждаться отпуском в Куршевеле в компании телеведущей Ольги Бузовой. Однако спортивный отдых исполнительницы омрачил инцидент на заснеженном склоне, где звезда училась кататься на сноуборде. Во время одного из заездов Кока перенесла жесткое падение, которое едва не обернулось для нее переломом ноги.

Позднее исполнительница решила поделиться подробностями инцидента в Instagram. Она опубликовала Stories, где успокоила поклонников и сообщила, что ее нога не пострадала.

Prt Scr instagram.com / @klavacoca

Кока также пожаловалась на стоимость медицинского осмотра в Куршевеле. Так, исполнительница заплатила за рентген 35 тысяч рублей. По словам звезды, на ближайшее время ее «кентами» стали костыли, хотя артистке удалось отделаться ушибами.

Незадолго до травмы Клава Кока получила порцию упреков от Димы Билана. Артист решил пристыдить исполнительницу за мелочное поведение по отношению к Ольге Бузовой.