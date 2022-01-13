Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 17:18
17:16
Происшествия
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти
17:13
Происшествия
Житель Башкирии зарезал товарища после обвинений в собакоедстве
17:13
Общество
Памятник Минину и Пожарскому в Москве демонтировали для реставрации
17:12
Общество
Замена всех употребляемых напитков на воду может существенно преобразить организм
17:11
Общество
Атаман Царьков выступил за создание специализированного полка казаков внутри Росгвардии
17:10
Видео
Южно-Сахалинск накрыл мощный снежный циклон
17:10
Происшествия
Детей пришлось эвакуировать: семиклассник из Чайковского распылил баллончик в школе
17:09
Шоу-бизнес
Громкая вечеринка Ренаты Литвиновой закончилась вызовом полиции
17:07
Весь мир
Ливанские водители устроили забастовку из-за роста цен на бензин
17:04
Экономика
«Санкции выглядят смехотворно»: чем могут обернуться для Запада новые ограничения против РФ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Тренер оренбургского ХК «Сарматы» пнул игрока своей команды

  /   Обновлено: 13 января 2022 16:13
Спорт
Тренер оренбургского ХК «Сарматы» пнул игрока своей команды
Prt Scr youtube.com  /  Сарматы Оренбург

Оренбург, 13 января. Тренер хоккейного клуба «Сарматы» из Оренбурга Владимир Громилин во время очередного матча с командой МХЛ «Тюменский легион» ударил ногой игрока своей команды во время эмоциональной беседы со спортсменом.

Судя по появившемуся в Сети видео, тренер оренбуржцев что-то очень экспрессивно объяснял хоккеисту команды Егору Разумняку, а затем ударил его ногой. «Сарматы» в итоге выиграли матч со счетом 3:2.

Ранее член совета директоров и вице-президент КХЛ Валерий Каменский сообщал, что в лиге возможна пауза из-за заражения коронавирусом хоккеистов в нескольких командах. По его словам, рассматриваются несколько вариантов развития событий.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Тренер оренбургского ХК «Сарматы» пнул игрока своей команды
хоккей мхл громилин
Комментировать