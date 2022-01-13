Тренер оренбургского ХК «Сарматы» пнул игрока своей команды

Оренбург, 13 января. Тренер хоккейного клуба «Сарматы» из Оренбурга Владимир Громилин во время очередного матча с командой МХЛ «Тюменский легион» ударил ногой игрока своей команды во время эмоциональной беседы со спортсменом.

Судя по появившемуся в Сети видео, тренер оренбуржцев что-то очень экспрессивно объяснял хоккеисту команды Егору Разумняку, а затем ударил его ногой. «Сарматы» в итоге выиграли матч со счетом 3:2.

Ранее член совета директоров и вице-президент КХЛ Валерий Каменский сообщал, что в лиге возможна пауза из-за заражения коронавирусом хоккеистов в нескольких командах. По его словам, рассматриваются несколько вариантов развития событий.