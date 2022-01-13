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Журналисты The Economist спрогнозировали глобальное противостояние США и Китая в 2022 году

Политика
Журналисты The Economist спрогнозировали глобальное противостояние США и Китая в 2022 году
pixabay.com

Лондон, 13 января. Британский журнал The Economist опубликовал выпуск с зашифрованным предсказанием на 2022 год. Конспирологи увидели в иллюстрации на обложке опасный знак для всего мира.

На этот раз издание The Economist, которое называют рупором Ротшильдов, изобразило на обложке нечто среднее между циферблатом часов, экраном перископа подлодки и окуляром оптического прицела. В разных секторах окружности журналисты поместили шприцы с вакцинами, ветряные электростанции, а также фотографии президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина.

Конспирологи расшифровали послание газеты, увидев в нем предупреждение об опасности для всего мира. По одной обложке они предположили, что ключевыми проблемами в 2022 году станут продолжающаяся борьба с коронавирусом, а также глобальная инфляция из-за попыток Запада отказаться от традиционных источников электроэнергии в пользу возобновляемых.

Журналисты The Economist спрогнозировали глобальное противостояние США и Китая в 2022 году
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Но больше всего любителей теорий заговора напугали лики Байдена и Си Цзиньпина, которые могут символизировать глобальное противостояние двух держав — США и Китая.

«Соперничество между Америкой и Китаем будет определять постковидный мир», — сформулировала главную тенденцию ближайшего будущего главредактор The Economist Занни Минтон Беддоус.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин усомнился в возможностях США по сдерживанию Китая. Пекин в скором будущем достигнет высоких позиций в мировой экономике, поэтому попытки Вашингтона противостоять этому ни к чему не приведут, подчеркнул российский лидер.

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