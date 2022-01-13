Шойгу доложил Путину о результатах миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Москва, 13 января. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу рассказал российскому лидеру Владимиру Путину об организации миротворческой операции стран ОДКБ на территории Казахстана.

В ходе встречи с президентом России министр заявил, что в рамках миротворческой миссии силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане были взяты под охрану 14 социально значимых объектов.

«Возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января», — заявил Шойгу.

Ранее сообщалось, что миротворцы приступили к передаче охраняемых военных объектов Казахстана местным правоохранителям. Процедура проводится в соответствии с планом, разработанным командованием миротворческих сил.