Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 17:18
17:16
Происшествия
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти
17:13
Происшествия
Житель Башкирии зарезал товарища после обвинений в собакоедстве
17:13
Общество
Памятник Минину и Пожарскому в Москве демонтировали для реставрации
17:12
Общество
Замена всех употребляемых напитков на воду может существенно преобразить организм
17:11
Общество
Атаман Царьков выступил за создание специализированного полка казаков внутри Росгвардии
17:10
Видео
Южно-Сахалинск накрыл мощный снежный циклон
17:10
Происшествия
Детей пришлось эвакуировать: семиклассник из Чайковского распылил баллончик в школе
17:09
Шоу-бизнес
Громкая вечеринка Ренаты Литвиновой закончилась вызовом полиции
17:07
Весь мир
Ливанские водители устроили забастовку из-за роста цен на бензин
17:04
Экономика
«Санкции выглядят смехотворно»: чем могут обернуться для Запада новые ограничения против РФ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин отметил слаженную и эффективную работу миротворцев ОДКБ в Казахстане

1
Армия
Путин отметил слаженную и эффективную работу миротворцев ОДКБ в Казахстане
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 13 января. Миротворческий контингент стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действовал в Казахстане быстро, слаженно и эффективно.

Об этом 13 января заявил президент России Владимир Путин. По его словам, миротворцы выполнили свою миссию в Казахстане, а теперь пора возвращаться домой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что операция ОДКБ в республике доказала свою эффективность. Благодаря помощи миротворцев удалось справиться с массовыми беспорядками.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Путин отметил слаженную и эффективную работу миротворцев ОДКБ в Казахстане
Казахстан путин миротворцы одкб
1 комментарий