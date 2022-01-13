Путин отметил слаженную и эффективную работу миротворцев ОДКБ в Казахстане

Москва, 13 января. Миротворческий контингент стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) действовал в Казахстане быстро, слаженно и эффективно.

Об этом 13 января заявил президент России Владимир Путин. По его словам, миротворцы выполнили свою миссию в Казахстане, а теперь пора возвращаться домой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что операция ОДКБ в республике доказала свою эффективность. Благодаря помощи миротворцев удалось справиться с массовыми беспорядками.