Глава Счетной палаты Кудрин назвал игрой законопроект США о новых санкциях против России

Москва, 13 января. Законопроект американских сенаторов о новых санкциях против России является игрой. К такому выводу пришел глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, ограничения обусловлены определенными действиями Москвы в военной области. Кудрин подчеркнул, что говорить о каких-либо последствиях для России в экономическом плане еще рано.

«Мне кажется, это просто игра, и это определенное давление», — высказал он свою точку зрения.

Ранее сообщалось, что стремление США утвердить свое доминирование в мире подтвердилось во время прошедших консультаций по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.