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WSJ: признаки «гаванского синдрома» проявились у дипломатов США в Женеве и Париже

Политика
WSJ: признаки «гаванского синдрома» проявились у дипломатов США в Женеве и Париже
wikipedia.org  /  Alexey M. / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 13 января. Симптомы «гаванского синдрома» выявили у представителей дипломатических миссий США в Женеве и Париже.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По сообщению газеты, один из дипломатов уже отправлен на лечение.

Как сообщалось ранее, несколько сотрудников дипмиссии США в Берлине пожаловались на признаки «гаванского синдрома». Они отметили резкое ухудшение самочувствия, а также головные боли и бессонницу. Один из пострадавших признался, что изучал вопросы, связанные с поставками газа из России.

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