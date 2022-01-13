WSJ: признаки «гаванского синдрома» проявились у дипломатов США в Женеве и Париже

Вашингтон, 13 января. Симптомы «гаванского синдрома» выявили у представителей дипломатических миссий США в Женеве и Париже.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По сообщению газеты, один из дипломатов уже отправлен на лечение.

Как сообщалось ранее, несколько сотрудников дипмиссии США в Берлине пожаловались на признаки «гаванского синдрома». Они отметили резкое ухудшение самочувствия, а также головные боли и бессонницу. Один из пострадавших признался, что изучал вопросы, связанные с поставками газа из России.