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Лавров назвал неприемлемым требование США «вернуть» российские войска в казармы

Армия
Лавров назвал неприемлемым требование США «вернуть» российские войска в казармы
flickr.com  /  МИД России

Москва, 13 января. РФ даже не намерена обсуждать с Соединенными Штатами вопрос о «возвращении» российских войск в казармы со своих же территорий. Об этом 13 января на Первом канале рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Вашингтон уже говорит именно о том, что военных нужно отвести не «от границы Украины», а отправить в казармы, добавил министр. По мнению первого замсекретаря США Уэнди Шерман, такой отвод ВС РФ стал бы демонстрацией отсутствия планов «нападать» на Украину.

«Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», — ответил Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что США и НАТО категорически отвергают право России получить гарантии о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Запад пытается стать доминирующей силой в мире, полагает министр.

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