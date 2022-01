Число жертв теракта в столице Сомали увеличилось до 10 человек

Могадишо, 13 января. По меньшей мере десять человек, в том числе пять солдат, погибли в результате подрыва террористом-смертником заминированного автомобиля возле столичного аэропорта Сомали. Движение «Аш-Шабаб», связанное с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1, взяло на себя ответственность за случившееся.

Очевидцы назвали проходивший мимо контрольно-пропускного пункта, ведущего к сильно укрепленному аэропорту, конвой ООН целью нападения боевиков. Однако миссия опровергла подобные сообщения.

2/2) Contrary to some initial reports, there were no @UN personnel or contractors in the convoy targeted in the suicide attack earlier today in #Mogadishu . pic.twitter.com/CbmKif9qmQ

Движение «Аш-Шабаб» заявило, что хотело ликвидировать «белых, иностранных чиновников». Заместитель мэра Могадишо сообщил журналистам, что во время нападения его конвой ехал неподалеку, но не пострадал. Свидетели случившегося подчеркнули, что взрывная волна разрушила здания и повредила проезжавшие мимо машины.

A terrorist suicide car bomber detonated on 21 October Street in #Mogadishu’s Waberi District, on Wednesday causing unspecified casualties. Police are on the scene and will release a statement at the end of the investigation, security officials told to State Media. pic.twitter.com/Vj63L98sJ5