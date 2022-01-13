Число жертв теракта в столице Сомали увеличилось до 10 человек

Могадишо, 13 января. По меньшей мере десять человек, в том числе пять солдат, погибли в результате подрыва террористом-смертником заминированного автомобиля возле столичного аэропорта Сомали. Движение «Аш-Шабаб», связанное с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1, взяло на себя ответственность за случившееся.

Очевидцы назвали проходивший мимо контрольно-пропускного пункта, ведущего к сильно укрепленному аэропорту, конвой ООН целью нападения боевиков. Однако миссия опровергла подобные сообщения.

2/2) Contrary to some initial reports, there were no @UN personnel or contractors in the convoy targeted in the suicide attack earlier today in #Mogadishu. pic.twitter.com/CbmKif9qmQ — UNSOM (@UNSomalia) January 12, 2022

Движение «Аш-Шабаб» заявило, что хотело ликвидировать «белых, иностранных чиновников». Заместитель мэра Могадишо сообщил журналистам, что во время нападения его конвой ехал неподалеку, но не пострадал. Свидетели случившегося подчеркнули, что взрывная волна разрушила здания и повредила проезжавшие мимо машины.

A terrorist suicide car bomber detonated on 21 October Street in #Mogadishu’s Waberi District, on Wednesday causing unspecified casualties. Police are on the scene and will release a statement at the end of the investigation, security officials told to State Media. pic.twitter.com/Vj63L98sJ5 — SNTV News (@sntvnews1) January 12, 2022

Нападение случилось через несколько дней после того, как сомалийские власти договорились завершить парламентские выборы, чтобы перейти к президентским. Затянувшийся на год избирательный процесс вызвал глубокий политический кризис в Сомали.

Ранее разразился очередной конфликт между премьером и президентом, который 27 декабря приостановил полномочия главы правительства в связи с подозрением в коррупции. Мохамед Хусейн Робле назвал случившееся попыткой государственного переворота.

1 Организация запрещена на территории РФ.