Эрдоган раскритиковал ЕС за недостаточную поддержку действий Турции в Сирии

Анкара, 13 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед послами государств-членов Евросоюза, призвав блок продвигать политическое решение кризиса в Сирийской Арабской Республике (САР).

В ходе своего выступления турецкий лидер заявил, что действия Анкары в Сирии якобы помогли минимизировать последствия острого миграционного кризиса и предотвратить увеличение потока беженцев в страны Европы. В противном случае, уверяет Эрдоган, кризис мог бы повлечь за собой массовую гибель людей и распространение нестабильности в регионе.

Erdoğan: AB'nin 2022'de daha cesur davranmasını ümit ediyoruzhttps://t.co/Youq3j9y3B — Açelya Alma ???? (@AlmaAcelya) January 13, 2022

Глава Турецкой Республики добавил, что операции его страны на севере САР «создали атмосферу доверия» и не допустили превращения этой части Сирии в центр мирового экспорта терроризма. Эрдоган утверждает, что Анкара сумела обеспечить безопасное возвращение на родину почти 500 тысяч сирийских беженцев, однако не получила должной поддержки этих действий со стороны Евросоюза.

Напомним, ВС Турции и лояльные им боевики захватили контроль над северо-западными районами САР в результате ряда «антитеррористических операций». Их целью Анкара называла противодействие «Исламскому государству» (ИГ1, запрещено в РФ) и курдским формированиям, которые связывает с «Рабочей партией Курдистана», признанной в республике террористической организацией.

Стоит отметить, что власти САР не предоставляли Анкаре мандат на размещение военнослужащих на территории республики. Более того, Дамаск неоднократно призывал турецкие власти вывести контингент, однако Турция лишь продолжает наращивать свое присутствие в соседней стране.

При этом жертвами действий турецких военнослужащих и подконтрольных им боевиков нередко становятся мирные жители Сирии. Так, несколько дней назад в городе Мареа провинции Алеппо в результате столкновения между протурецкими радикалами погиб как минимум один мирный житель, еще несколько получили ранения. Как сообщало агентство SANA, боевики группировки «Лива аль-Ваккас» устроили перестрелку с применением пулеметов, которая привела к трагедии.

A citizen was martyred, and others were injured due to clashes erupted among the mercenaries of Erdogan regime from the terrorist organizations positioned in Marea in Aleppo countryside.https://t.co/Bhg7pVkELJ — Filomena Rocha (@Filomen03258997) January 9, 2022

Ситуация с сирийскими беженцами в Турции обстоит не лучше. Анкара активно использует жителей арабской республики, прибывающих на ее территорию, в качестве инструмента торга в диалоге со странами Европы. Турецкие власти регулярно заявляют о масштабных тратах на прием мигрантов и проблемах, которые они создают. Подобными заявлениями Анкара пытается увеличить финансирование со стороны ЕС, а также добиться ряда политических уступок.

Между тем сами беженцы на территории Турции в большинстве своем или живут в неприемлемых условиях — в палаточных городках без элементарных удобств, — или подвергаются нападкам со стороны коренного населения. Так, минувшим летом в Анкаре вспыхнули беспорядки, в ходе которых местные жители громили торговые лавки и автомобили сирийцев. Эти действия стали ответом на убийство молодого турка в уличной потасовке.

Ankara Altındağ'da Battalgazi mahallesinde Suriyeli bir grubun 2 genci bıçakladığı iddiası var. Mahalleli olayın ardından Suriyelilerin bulundukları bölgeye doğru yürüyüşe geçti. Öfkeli vatandaşları çevik kuvvet engellemeye çalışıyor. pic.twitter.com/ZhBX41X2Ra — Aykırı (@aykiricomtr) August 10, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.