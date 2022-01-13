Глава Сбербанка отреагировал на угрозы новых санкций со стороны США

Москва, 13 января. Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями — кредитно-финансовая организация готова к любым вариантам развития событий, заявил глава компании Герман Греф на Гайдаровском форуме.

Сенаторы от Демократической партии США накануне представили проект закона о новых антироссийских санкциях в случае экскалации ситуации вокруг Украины. В частности, они предписывают ввести ограничения в отношении трех или более российских финансовых организаций. Среди них — Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», ВЭБ, «Россельхозбанк», РФПИ, «Совкомбанк».

«Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы», — подчеркнул Греф.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что введение санкций против российского лидера Владимира Путина стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений. В случае принятия такого решения со стороны Москвы последует адекватный ответ.