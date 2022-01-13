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Глава Сбербанка отреагировал на угрозы новых санкций со стороны США

Экономика
Глава Сбербанка отреагировал на угрозы новых санкций со стороны США
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 января. Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями — кредитно-финансовая организация готова к любым вариантам развития событий, заявил глава компании Герман Греф на Гайдаровском форуме.

Сенаторы от Демократической партии США накануне представили проект закона о новых антироссийских санкциях в случае экскалации ситуации вокруг Украины. В частности, они предписывают ввести ограничения в отношении трех или более российских финансовых организаций. Среди них — Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», ВЭБ, «Россельхозбанк», РФПИ, «Совкомбанк».

«Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы», — подчеркнул Греф.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что введение санкций против российского лидера Владимира Путина стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений. В случае принятия такого решения со стороны Москвы последует адекватный ответ.

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