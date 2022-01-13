Лула да Силва стал фаворитом предвыборных опросов в Бразилии

Бразилиа, 13 января. Бывший глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, с которого недавно были сняты обвинения в коррупции, выступает в качестве явного фаворита грядущих президентских выборов во всех опросах общественного мнения.
По данным Genial Investimentos и Quaest Consultoria, в первом туре за Лулу да Силву, представляющего Партию трудящихся (РТ), намерены проголосовать 45%. Второе место занимает нынешний президент Жаир Болсонару от Либеральной партии (PL) с 23%. За ним следуют бывший судья Сержиу Мору Podemos («Мы можем») с 9%, бывший губернатор Сиру Гомес от Демократической рабочей партии (PDT) с 5%, губернатор Сан-Паулу Жуау Дориа от Бразильской социал-демократической партии (PSDB) с 3% и сенатор Симони Тебет от Бразильского демократического движения (MDB) с 1%. Недействительные бюллетени составляют 8%, еще 4% избирателей пока не определились. Предел погрешности не превышает 2%.
????PESQUISA GENIAL QUAEST 7ª RODADA— Quaest Pesquisa e Consultoria (@quaestpesquisa) January 12, 2022
INTENÇÃO DE VOTO PRESIDENTE | ESTIMULADA
1º Turno
????45% Lula
????23% Bolsonaro
????9% Moro
????5% Ciro Gomes
????3% Doria
⚫️1% Simone Tebet
Brancos/Nulos/Não votam: 8%
Indecisos: 4%
Margem de erro: 2%
2000 entrevistados entre 6 e 9/jan
В сумме голоса за противников кандидата от Партии трудящихся составляют 41%, что говорит о высокой вероятности победы Лулы да Силвы даже при учете погрешности. Таким образом, бывший президент, предположительно, получит от 47% до 43% голосов, а его противники — от 43% до 39%.
В имитации второго тура голосования при всех возможных сценариях Лула также одерживает победу с отрывом в минимум 20%. По результатам опроса, Жаир Болсонару потерпел поражение не только перед Лулой, но и перед Мору и Сиру.
При этом существует вероятность, что если Сержиу Мору не получит достаточно поддержки в ходе избирательной кампании, то он может баллотироваться вместо этого на место в Сенате. Опросы показывают, что Болсонару является главной альтернативой для сторонников Мору в случае, если он откажется от участия в выборах. Среди избирателей Мору 22% проголосовали бы за Болсонару, 15% — за Лулу, 11% — за Гомеса.
????PESQUISA GENIAL QUAEST 7ª RODADA— Quaest Pesquisa e Consultoria (@quaestpesquisa) January 12, 2022
AVALIAÇÃO DO GOVERNO DO PRESIDENTE BOLSONARO
????50% NEGATIVO ( - %)
????25% REGULAR (-1%)
????22% POSITIVO (+1%)
Margem de erro: 2%
2000 entrevistados entre 6 e 9/jan
Одобрение правительства нынешнего глав государства сохраняется на низком уровне. Согласно опросу, проведенному 8 декабря, 50% избирателей недовольны политикой Болсонару. Лишь 22% респондентов одобряют деятельность администрации. 25% опрошенных оценивают меры властей «средне».
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2022 году в конце ноября прошлого года.
Проведя 580 дней в тюрьме, Лула да Силва был освобожден после аннулирования всех обвинений в коррупции, выдвинутых против него. 75-летний Лула да Силва также заявил, что «полон энергии как в 30 лет» и подтвердит свое решение об участии в голосовании в начале этого года.
Выборы в Латинской Америке
Глубокий экономический кризис, коррупционные скандалы, социальные проблемы, усиленные пандемий коронавируса, привели к смене тенденций в латиноамериканской политике — избиратели начали голосовать против истэблишмента. С 2019 года в 11 из 12 выборов победу одержали оппозиционные силы, за исключением в Никарагуа.
В 2020–2021 годах кандидаты от левых сил победили в большинстве стран — Луис Арсе был избран в Боливии, Педро Кастильо — в Перу, Сиомара Кастро — в Гондурасе и Габриэль Борич — в Чили.
Общее недовольство населения и последствия этого проявятся особенно сильно в 2022 году, в котором жителям Бразилии, Колумбии и Коста-Рики предстоит выбрать нового президента.
Высокая вероятность избрания левых президентов Лулы да Силвы в Бразилии и Густаво Петро в Колумбии могут дать новый импульс не только этим двум странам, но и всему континенту.
«В Латинской Америке развивается сценарий, при котором левые правительства являются большинством, однако они не имеют одинакового направления. Поэтому нельзя говорить о «левом повороте», как в 2000-х», — заявил профессор политологии в Государственном университете Рио-де-Жанейро Паулу Веласку.