Лула да Силва стал фаворитом предвыборных опросов в Бразилии

Бразилиа, 13 января. Бывший глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, с которого недавно были сняты обвинения в коррупции, выступает в качестве явного фаворита грядущих президентских выборов во всех опросах общественного мнения.

По данным Genial Investimentos и Quaest Consultoria, в первом туре за Лулу да Силву, представляющего Партию трудящихся (РТ), намерены проголосовать 45%. Второе место занимает нынешний президент Жаир Болсонару от Либеральной партии (PL) с 23%. За ним следуют бывший судья Сержиу Мору Podemos («Мы можем») с 9%, бывший губернатор Сиру Гомес от Демократической рабочей партии (PDT) с 5%, губернатор Сан-Паулу Жуау Дориа от Бразильской социал-демократической партии (PSDB) с 3% и сенатор Симони Тебет от Бразильского демократического движения (MDB) с 1%. Недействительные бюллетени составляют 8%, еще 4% избирателей пока не определились. Предел погрешности не превышает 2%.

????PESQUISA GENIAL QUAEST 7ª RODADA

INTENÇÃO DE VOTO PRESIDENTE | ESTIMULADA



1º Turno



????45% Lula

????23% Bolsonaro

????9% Moro

????5% Ciro Gomes

????3% Doria

⚫️1% Simone Tebet



Brancos/Nulos/Não votam: 8%

Indecisos: 4%



Margem de erro: 2%

2000 entrevistados entre 6 e 9/jan — Quaest Pesquisa e Consultoria (@quaestpesquisa) January 12, 2022

В сумме голоса за противников кандидата от Партии трудящихся составляют 41%, что говорит о высокой вероятности победы Лулы да Силвы даже при учете погрешности. Таким образом, бывший президент, предположительно, получит от 47% до 43% голосов, а его противники — от 43% до 39%.

В имитации второго тура голосования при всех возможных сценариях Лула также одерживает победу с отрывом в минимум 20%. По результатам опроса, Жаир Болсонару потерпел поражение не только перед Лулой, но и перед Мору и Сиру.

При этом существует вероятность, что если Сержиу Мору не получит достаточно поддержки в ходе избирательной кампании, то он может баллотироваться вместо этого на место в Сенате. Опросы показывают, что Болсонару является главной альтернативой для сторонников Мору в случае, если он откажется от участия в выборах. Среди избирателей Мору 22% проголосовали бы за Болсонару, 15% — за Лулу, 11% — за Гомеса.

????PESQUISA GENIAL QUAEST 7ª RODADA

AVALIAÇÃO DO GOVERNO DO PRESIDENTE BOLSONARO



????50% NEGATIVO ( - %)

????25% REGULAR (-1%)

????22% POSITIVO (+1%)



Margem de erro: 2%

2000 entrevistados entre 6 e 9/jan — Quaest Pesquisa e Consultoria (@quaestpesquisa) January 12, 2022

Одобрение правительства нынешнего глав государства сохраняется на низком уровне. Согласно опросу, проведенному 8 декабря, 50% избирателей недовольны политикой Болсонару. Лишь 22% респондентов одобряют деятельность администрации. 25% опрошенных оценивают меры властей «средне».

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2022 году в конце ноября прошлого года.

Федеральное агентство новостей /

Проведя 580 дней в тюрьме, Лула да Силва был освобожден после аннулирования всех обвинений в коррупции, выдвинутых против него. 75-летний Лула да Силва также заявил, что «полон энергии как в 30 лет» и подтвердит свое решение об участии в голосовании в начале этого года.

Выборы в Латинской Америке

Глубокий экономический кризис, коррупционные скандалы, социальные проблемы, усиленные пандемий коронавируса, привели к смене тенденций в латиноамериканской политике — избиратели начали голосовать против истэблишмента. С 2019 года в 11 из 12 выборов победу одержали оппозиционные силы, за исключением в Никарагуа.

В 2020–2021 годах кандидаты от левых сил победили в большинстве стран — Луис Арсе был избран в Боливии, Педро Кастильо — в Перу, Сиомара Кастро — в Гондурасе и Габриэль Борич — в Чили.

Общее недовольство населения и последствия этого проявятся особенно сильно в 2022 году, в котором жителям Бразилии, Колумбии и Коста-Рики предстоит выбрать нового президента.

Высокая вероятность избрания левых президентов Лулы да Силвы в Бразилии и Густаво Петро в Колумбии могут дать новый импульс не только этим двум странам, но и всему континенту.