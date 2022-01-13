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Лула да Силва стал фаворитом предвыборных опросов в Бразилии

  /   Обновлено: 13 января 2022 16:11
Весь мир
Лула да Силва стал фаворитом предвыборных опросов в Бразилии
PrScr Twitter  /  @LulaOficial

Бразилиа, 13 января. Бывший глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, с которого недавно были сняты обвинения в коррупции, выступает в качестве явного фаворита грядущих президентских выборов во всех опросах общественного мнения.

По данным Genial Investimentos и Quaest Consultoria, в первом туре за Лулу да Силву, представляющего Партию трудящихся (РТ), намерены проголосовать 45%. Второе место занимает нынешний президент Жаир Болсонару от Либеральной партии (PL) с 23%. За ним следуют бывший судья Сержиу Мору Podemos («Мы можем») с 9%, бывший губернатор Сиру Гомес от Демократической рабочей партии (PDT) с 5%, губернатор Сан-Паулу Жуау Дориа от Бразильской социал-демократической партии (PSDB) с 3% и сенатор Симони Тебет от Бразильского демократического движения (MDB) с 1%. Недействительные бюллетени составляют 8%, еще 4% избирателей пока не определились. Предел погрешности не превышает 2%.

В сумме голоса за противников кандидата от Партии трудящихся составляют 41%, что говорит о высокой вероятности победы Лулы да Силвы даже при учете погрешности. Таким образом, бывший президент, предположительно, получит от 47% до 43% голосов, а его противники — от 43% до 39%.

В имитации второго тура голосования при всех возможных сценариях Лула также одерживает победу с отрывом в минимум 20%. По результатам опроса, Жаир Болсонару потерпел поражение не только перед Лулой, но и перед Мору и Сиру.

При этом существует вероятность, что если Сержиу Мору не получит достаточно поддержки в ходе избирательной кампании, то он может баллотироваться вместо этого на место в Сенате. Опросы показывают, что Болсонару является главной альтернативой для сторонников Мору в случае, если он откажется от участия в выборах. Среди избирателей Мору 22% проголосовали бы за Болсонару, 15% — за Лулу, 11% — за Гомеса.

Одобрение правительства нынешнего глав государства сохраняется на низком уровне. Согласно опросу, проведенному 8 декабря, 50% избирателей недовольны политикой Болсонару. Лишь 22% респондентов одобряют деятельность администрации. 25% опрошенных оценивают меры властей «средне».
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2022 году в конце ноября прошлого года. 

Лула да Силва стал фаворитом предвыборных опросов в Бразилии
Федеральное агентство новостей /

Проведя 580 дней в тюрьме, Лула да Силва был освобожден после аннулирования всех обвинений в коррупции, выдвинутых против него. 75-летний Лула да Силва также заявил, что «полон энергии как в 30 лет» и подтвердит свое решение об участии в голосовании в начале этого года. 

Лула да Силва стал фаворитом предвыборных опросов в Бразилии

Выборы в Латинской Америке

Глубокий экономический кризис, коррупционные скандалы, социальные проблемы, усиленные пандемий коронавируса, привели к смене тенденций в латиноамериканской политике — избиратели начали голосовать против истэблишмента. С 2019 года в 11 из 12 выборов победу одержали оппозиционные силы, за исключением в Никарагуа.

В 2020–2021 годах кандидаты от левых сил победили в большинстве стран — Луис Арсе был избран в Боливии, Педро Кастильо — в Перу, Сиомара Кастро — в Гондурасе и Габриэль Борич — в Чили.

Общее недовольство населения и последствия этого проявятся особенно сильно в 2022 году, в котором жителям Бразилии, Колумбии и Коста-Рики предстоит выбрать нового президента.

Высокая вероятность избрания левых президентов Лулы да Силвы в Бразилии и Густаво Петро в Колумбии могут дать новый импульс не только этим двум странам, но и всему континенту.

«В Латинской Америке развивается сценарий, при котором левые правительства являются большинством, однако они не имеют одинакового направления. Поэтому нельзя говорить о «левом повороте», как в 2000-х», — заявил профессор политологии в Государственном университете Рио-де-Жанейро Паулу Веласку.

 

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