Слова замглавы МИД Сергея Рябкова отразились на курсе рубля и акциях российских компаний

Москва, 13 января. Российская валюта и котировки ценных бумаг стали терять позиции на рынке из-за заявления замглавы МИД Сергея Рябкова о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям Москвы.

Индекс Московской биржи ускорил свое снижение и составил 3759,24 пункта (-1,85%). Акции большинства крупных компаний также упали в цене до 4,8%. Эксперты уверены, что это связано с опасениями инвесторов из-за напряженности в отношениях России с НАТО. Вероятно, именно высказывание Рябкова спровоцировало падение рынка.

«Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год», — приводит слова дипломата «Интерфакс».

Генсек Североатлантический альянса Йенс Столтенберг, подводя итоги переговоров с РФ, назвал их непростыми. При этом НАТО по-прежнему готова к улучшению отношений, цитирует его «ФедералПресс».

Российское правительство намерено создать дополнительные гарантии для участников финансового рынка. Эта и ряд других мер будет предусмотрен в плане стратегического развития, отметил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.