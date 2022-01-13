Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 17:17
17:16
Происшествия
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти
17:13
Происшествия
Житель Башкирии зарезал товарища после обвинений в собакоедстве
17:13
Общество
Памятник Минину и Пожарскому в Москве демонтировали для реставрации
17:12
Общество
Замена всех употребляемых напитков на воду может существенно преобразить организм
17:11
Общество
Атаман Царьков выступил за создание специализированного полка казаков внутри Росгвардии
17:10
Видео
Южно-Сахалинск накрыл мощный снежный циклон
17:10
Происшествия
Детей пришлось эвакуировать: семиклассник из Чайковского распылил баллончик в школе
17:09
Шоу-бизнес
Громкая вечеринка Ренаты Литвиновой закончилась вызовом полиции
17:07
Весь мир
Ливанские водители устроили забастовку из-за роста цен на бензин
17:04
Экономика
«Санкции выглядят смехотворно»: чем могут обернуться для Запада новые ограничения против РФ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Слова замглавы МИД Сергея Рябкова отразились на курсе рубля и акциях российских компаний

  /   Обновлено: 13 января 2022 15:58
Экономика
Слова замглавы МИД Сергея Рябкова отразились на курсе рубля и акциях российских компаний
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 13 января. Российская валюта и котировки ценных бумаг стали терять позиции на рынке из-за заявления замглавы МИД Сергея Рябкова о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям Москвы.

Индекс Московской биржи ускорил свое снижение и составил 3759,24 пункта (-1,85%). Акции большинства крупных компаний также упали в цене до 4,8%. Эксперты уверены, что это связано с опасениями инвесторов из-за напряженности в отношениях России с НАТО. Вероятно, именно высказывание Рябкова спровоцировало падение рынка.

«Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год», — приводит слова дипломата «Интерфакс».

Генсек Североатлантический альянса Йенс Столтенберг, подводя итоги переговоров с РФ, назвал их непростыми. При этом НАТО по-прежнему готова к улучшению отношений, цитирует его «ФедералПресс».

Российское правительство намерено создать дополнительные гарантии для участников финансового рынка. Эта и ряд других мер будет предусмотрен в плане стратегического развития, отметил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Слова замглавы МИД Сергея Рябкова отразились на курсе рубля и акциях российских компаний
нато рябков экономика россии фондовый рынок рынок акций россия и нато
Комментировать