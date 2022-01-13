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Мария Пляскина из Барнаула выиграла «Рождественский кубок» по скалолазанию
Спорт
Мария Пляскина из Барнаула выиграла «Рождественский кубок» по скалолазанию
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Барнаул, 13 января. В Воронеже завершились первые в этом году Всероссийские соревнования по скалолазанию «Рождественский турнир». Победу в дисциплине боулдеринг одержала спортсменка из Барнаула Мария Пляскина. Она выиграла этот турнир второй год подряд. Всего на соревнования в Воронеж съехались более 700 скалолазов из 38 регионов страны, передает «Алтайская правда». Комплекты медалей разыгрывались среди нескольких возрастных групп в трех дисциплинах: на трудность, на скорость и в боулдеринге.

В первые три дня спортсмены соревновались в лазании на трудность. Здесь Мария заняла третье место. А в заключительный день турнира, когда определялись сильнейшие в дисциплине боулдеринг барнаульская скалолазка завоевала золото, повторив свой прошлогодний успех.

Ранее ФАН рассказывал о чемпионате России по скалолазанию, проходившем в Красноярске. Его выиграла ямальская спортсменка Виктория Мешкова.

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турнир кубок скалолазание боулдеринг пляскина
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