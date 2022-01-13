Беспилотник ОБСЕ подвергся обстрелу на подконтрольной Киеву территории Донбасса

Вена, 13 января. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу во время полета вблизи подконтрольного Киеву села Чермалык в Донбассе.

В опубликованном на сайте миссии отчете говорится, что по беспилотнику ОБСЕ возле подконтрольного киевским силовикам населенного пункта был открыт огонь из стрелкового оружия. Отмечается, что инцидент произошел 12 января.

«Был открыт огонь из стрелкового оружия, по оценке, в направлении мини-БПЛА СММ», — сказано в отчете.

Ранее представители оборонных ведомств ЛНР и ДНР заявляли о неоднократных попытках военнослужащих ВСУ «глушить» дроны ОБСЕ у линии фронта. Киевские силовики делают этого для того, чтобы скрыть размещение запрещенного вооружения в жилых районах.