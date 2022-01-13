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Захарова анонсировала визит главы МИД Германии Бербок в Москву 18 января

Политика
Захарова анонсировала визит главы МИД Германии Бербок в Москву 18 января
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC BY-SA 4.0

Москва, 13 января. Новая глава МИД Германии Анналена Бербок прилетит в Москву с официальным визитом. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, Бербок прибудет в Россию 18 января, где проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Напомню, это будет первая очная встреча двух министров после назначения Анналены Бербок руководителем внешнеполитической службы ФРГ», — рассказала Захарова на брифинге.

Какие именно вопросы будут обсуждать дипломаты, пока не уточняется, но, возможно, это будет тема газопровода «Северный поток — 2», противницей которого является Бербок.

Ранее Бербок заявила, что Европа является «тяжеловесом» против России и Китая. По словам министра, для укрепления роли Европы в мире требуется нечто большее, чем менеджмент в текущих кризисах.

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захарова мид рф германия Бербок
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