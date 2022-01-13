Сенатор Ковитиди о позиции США и НАТО на переговорах с РФ: «Не будите спящего медведя — себе дороже»

Известный российский политик, сенатор Ольга Ковитиди в большой статье, посвященной проходящим переговорам по вопросам глобальной безопасности между Россией и странами НАТО, в том числе США, подвергла критике позицию Запада по ключевым вопросам. Ковитиди напомнила об исторической роли России, противопоставив политику нашей страны деятельности Вашингтона на мировой арене.

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Не будите спящего медведя — себе дороже. Колонка Ольги Ковитиди

Подошедшие практически вплотную к нашим границам силы Североатлантического альянса представляют прямую угрозу России, поэтому от итогов встречи в Брюсселе Совета Россия — НАТО зависит уже не судьба Европы, а глобальная мировая безопасность. Очевидно, что провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой, ничего хорошего миру не принесут. На мой взгляд, именно это США пытаются скрыть от мировой общественности, на что указывают призывы американской стороны к непубличным дискуссиям.

США, отказавшимся от двух из трех предложений России, вопреки мнению постпреда США при НАТО Джулиан Смит, все-таки придется «повернуть время вспять». Думаю, прежде чем клеветать на Россию и называть ее агрессором, ей пора вспомнить, что ничем добрым Соединенные Штаты не запомнились, в то время как половина Европы и часть Азии фактически получили свою государственность из рук Российского государства.

Мир обязан вспомнить о стране-миротворце, стране, несущей мир, процветание и свободу другим народам. Поклониться в пояс России. И молчать больше мы не будем.

Считаю важным напомнить, что Грузия сохранилась физически и возродилась как государство только благодаря Российской империи. Финляндия до 1802 года вообще никогда не имела собственного государства, если бы не помощь России в 1802 и 1918 годах.

А не помнящей добра Латвии именно Россия помогла в 1918 году. До этого Латвия тоже никогда не имела собственного государства. Так же должна быть благодарна России и Эстония, которой Россия помогла обрести государственность в 1918 году, поскольку ранее эта прибалтийская территория могла только мечтать о собственном государстве. Напомним о необходимости помнить доброе и Литве, которая восстановила государственность в 1918 году — только благодаря России.

И громко выступающая сегодня против России Польша восстанавливала свое государство не с помощью США, а благодаря России, причем дважды — в 1918 и 1944 годах. Румыния родилась в результате русско-турецких войн, да и суверенной стала лишь по воле России в 1877–1878 годах. Молдавия вообще родилась как государство исключительно внутри СССР.

Федеральное агентство новостей /

Народ Болгарии помнит, что был освобожден от гнета Османской империи Россией. После этого Болгария восстановила свою независимость в результате победы русского оружия. Давайте не забывать о пролитой русской крови на болгарской земле в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. При этом Болгария «отблагодарила» Россию своим участием в двух мировых войнах в составе антирусских коалиций. Более того, сегодня Болгария является членом НАТО, а на ее территории размещены базы США, орудия которых направлены в сторону России. В то время как после 1945 года на территории Болгарии освободивший эту страну Советский Союз не оставил ни одного русского солдата... Сказать спасибо России, правопреемнице СССР, в Болгарии забывают. А вот памятники русскому солдату-освободителю в Болгарии сносить «не забывают».

Народ Сербии помнит, что нынешняя Сербия как суверенное государство тоже фактически родилась в результате Второй мировой войны. И Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР. А Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР. Не имели своей государственности и сформировали ее только в составе СССР и Туркмения, и Киргизия, и Казахстан.

Не исключение и судьба Монголии, никогда не имевшей своей государственности и сформированной как государство только с помощью Советского Союза.

Хорошо известно, что Украина и Белоруссия также впервые обрели государственность вследствие Октябрьской революции в составе республик СССР. И лишь в 1991 году, тоже от России, они получили свою полную независимость. Известна судьбоносная роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия.

wikipedia.org / Stasulevich / Public Domain

Греческий народ помнит, что Греция была отбита у турок Россией в далеком 1821 году, знает, что русские считают греков братским народом. А вот насколько это помнит греческое правительство, власть — пусть скажут сами греки. Сегодня Греция вместе с США является активным членом НАТО. Наступает момент истины, и народы освобожденных Россией стран должны дать оценку навязанной американцами антироссийской кампании.

Россия помогла Алжиру, Кубе, Израилю, Анголе, Мозамбику. И это не полный список миролюбивой и созидательной деятельности России, явленной миру в разные периоды.

При значимом вкладе России даже Швейцария добилась независимости от Франции. И молиться жители Швейцарии должны, вспоминая имя Александра Васильевича Суворова, великого русского полководца, генералиссимуса России, генерал-фельдмаршала Священной Римской империи, великого маршала войск пьемонтских, кавалера всех российских орденов своего времени, которых тогда удостаивались мужчины.

Известно, что император Павел I, присваивая Суворову после итальянской кампании высшее воинское звание — генералиссимуса, произнес удивительные слова:

«Для других это много, для Суворова — мало. Ему быть ангелом!»

Так вот, благодаря русскому «архистратигу Михаилу» — Суворову Швейцария, обретшая независимость 217 лет назад, с тех пор ни разу не воевала.

Русские освобождали Австрию и Чехословакию от Третьего рейха в 1945 году.

Стоит напомнить США, что судьбоносная позиция великой русской императрицы Екатерины II в 1780 году, приведшая к созданию Лиги вооруженного нейтралитета, существенно поддержала Североамериканские Соединенные Штаты в борьбе за их независимость, причем от сегодняшнего их союзника Британии.

Россия дважды за последние два века просто дарила независимость большинству европейских государств после победы над Гитлером и Наполеоном.

Федеральное агентство новостей /

А позиция советского лидера Иосифа Сталина на переговорах с США и Британией позволила Германии сохранить государственность после поражения в 1945 году. Не буду касаться действий последнего советского руководителя Михаила Горбачева, «безвозмездно отдавшего» в 1990 году ГДР, что дало возможность объединить обе Германии в одно государство.

И сегодня, как мы знаем, многие в Германии так и не смогли понять действий своей власти, поддерживающей невыгодные для них антироссийские санкции. Не могут немцы понять и саботирование запуска так необходимого самой Германии газопровода «Северный поток — 2». Почему интересы Германии стали сегодня зависеть от руководящей позиции США в ущерб интересам ее народа? На этот вопрос должен дать ответ прежде всего сам народ объединенной русскими Германии.

Необходимо вспомнить жесткую позицию России, осуждающую Холокост евреев в годы Второй мировой войны. А вмешательство СССР в 1967 году остановило войну Израиля и Египта, при этом фактически спасло арабов от разгрома в двух войнах в 1967 и в 1974 годах.

Пустая демагогия США о «свободе» и «правах человека» не принесла миру и сотой доли того добра, мира и свободы, нежели конкретные действия России. Так почему США и ряд их союзников так хотят ослабления России и ее распада? Ответ очевиден. Добрая Россия, привыкшая заступаться за слабых, не позволит США грабить другие государства, забирая их природные ресурсы, превращая мир в кладбище радиационных отходов. США привыкли рассматривать другие государства исключительно как территории, не признавая традиции и чаяния людей, веками живущих на своих землях. Сильная Россия, имеющая вековой опыт освободительной войны за униженных и угнетенных, для них опасна.

Ведь именно СССР после победы во Второй мировой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большинство колоний Западной Европы получило независимость. Именно Союз Советских Социалистических Республик запустил общемировой процесс деколонизации.

Федеральное агентство новостей /

Поэтому нас не удивляет сегодняшние провокационные и лживые заявления представителей США в Брюсселе и не только там. Ничего нового не принес нам представленный группой сенаторов США законопроект о новых санкциях в отношении РФ. Это предсказуемый и понятный для нас очередной законопроект, который ударит, и опять не вовремя, по карманам самих европейцев. В то же время, полагаю, этот документ является ярким подтверждением беспомощности США и изжившей себя американской модели внешнеполитического общения.

Отказ США и его военно-политического инструмента мировой конфронтации — НАТО от пути дипломатического диалога с Россией грозит Штатам серьезными рисками дальнейшего обострения кризиса. Есть ли у США время одуматься и спасти свой ничем не подкрепленный клочок бумаги — американской доллар, сказать сложно, поскольку ситуация достигла критической точки и требует скорейшего решения.

При этом хорошо известно, что «русские долго запрягают, но быстро едут». Мы не злопамятные, просто у нас память хорошая, и мы не любим, когда кого-то обижают и кому-то угрожают, особенно нам.