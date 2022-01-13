Замглавы МИД РФ Рябков: оперативная помощь стран ОДКБ Казахстану впечатлила Белый дом

Москва, 13 января. Белый дом остался под впечатлением от того, как оперативно страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пришли на помощь Казахстану, где начались массовые беспорядки.

Об этом в интервью RTVI рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, во время российско-американских переговоров по гарантиям безопасности тема миротворческой миссии в Казахстане не поднималась, но ее сюжет «незримо присутствовал».

«Я рискну предположить, что на американцев произвело впечатление, как эффективно и динамично страны ОДКБ смогли принять решения, необходимые для того, чтобы прийти на выручку одному из государств, одному из наших союзников, оказавшемуся в сложной ситуации», — уточнил замминистра.

Ранее Рябков отметил, что у России и США нет поводов для новых встреч по безопасности. По его мнению, «разговор зашел в тупик».