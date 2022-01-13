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Лавров отметил готовность США и НАТО обсуждать вопрос о ракетах в Европе

Армия
Лавров отметил готовность США и НАТО обсуждать вопрос о ракетах в Европе
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 13 января. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО готовы договариваться с Россией о режиме по ракетам средней и меньшей дальности на территории Европы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, готовность обсуждать новый режим по РСМД в регионе стала одним из конкретных итогов переговоров России с западными странами в Женеве по гарантиям безопасности. Кроме того, он отметил, что Москва попросила Вашингтон и Брюссель зафиксировать на бумаге их заявленное желание разговаривать по этому вопросу.

«Если он будет рассматриваться в отрыве от главного требования — нерасширения НАТО на восток, — он едва ли будет иметь существенное значение», — добавил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что США и Североатлантический альянс отвергают право России претендовать на гарантии нерасширения военно-политического блока. Помимо этого, он сообщил, что западные страны обещали подготовить для Москвы встречные предложения по безопасности, передает «Царьград».

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