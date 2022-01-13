Лавров назвал нервным срывом законопроект США о санкциях против Путина

Москва, 13 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на американский законопроект об ограничительных мерах против президента РФ Владимира Путина. Дипломат счел документ проявлением нервного срыва.

Недавно группа сенаторов США из Демократической партии представила новый законопроект, который предполагает наложение рестрикций на российского лидера в случае «обострения ситуации на Украине». Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать», а Запад использует тему с соседним РФ государством как предлог для размещения контингента НАТО. Лавров также назвал документ с предполагаемыми санкциями нервным срывом.

«Мы, конечно же, будем реагировать, и президент Путин в ходе телефонного разговора с президентом (США Джо. — Прим. ФАН) Байденом, когда состоялся последний разговор, сказал, что, если вы пойдете по этому пути, то вы будете разрушать наши отношения», — подчеркнул глава МИД России.

Ранее санкции прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля выразил надежду на победу здравого смысла в ситуации с законопроектом США.