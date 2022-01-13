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Браузер Mozilla Firefox перестал загружать сайты из-за уязвимости протокола

Технологии
Браузер Mozilla Firefox перестал загружать сайты из-за уязвимости протокола
 /  Prt Scr Firefox

Москва, 13 января. Пользователи браузера Mozilla Firefox столкнулись с трудностями в переходах на сайты. Проблема оказалась связана с уязвимостью в протоколе HTTP3.

Ошибка протокола объясняется обновлением сервиса Google Cloud Load Balancer или CloudFlare — с ними сотрудничают сервера Firefox. Именно это может приводить к трудностям в загрузке сайтов. Уязвимость обнаружили на форуме для обмена багов.

Эксперты форума нашли способ справиться с последствиями бага. Пользователям рекомендовано отключить протокол HTTP3: так браузер снова сможет работать, пока разработчики не найдут способ восстановить функционал.

Интернет-пользователи также оказались уязвимы перед атаками хакеров из-за бреши в безопасности роутеров некоторых производителей. Уязвимость обнаружили в моделях TP-Link, D-Link и Netgear.

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