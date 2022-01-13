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Доходы России от продажи водорода к 2030 году могут достичь 40 млрд долларов

  /   Обновлено: 13 января 2022 15:34
Экономика
Доходы России от продажи водорода к 2030 году могут достичь 40 млрд долларов
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 13 января. Россия к 2030 году может получить 40 млрд долларов от продажи водорода на мировом рынке, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Выступая на Гайдаровском форуме, он отметил, что энергетический переход потребует масштабных преобразований в российской экономике. Какие-то отрасли, по его словам, придется сворачивать, а какие-то создавать.

«До десяти новых отраслей может возникнуть в России до 2030 года в рамках энергоперехода. Одна из таких отраслей — использование водорода как нового голубого топлива. У России есть фантастическое преимущество. Я считаю, что к 2030 году Россия может выйти на объем продаж от 6 до 10 млн тонн водорода на мировом рынке. Это до 40 млрд долларов», — пояснил Чубайс.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что переход российских металлургических предприятий на водород не потребует государственной поддержки. В то же время глава совета директоров и бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов оценивал этот переход в 10 трлн рублей.

«НОВАТЭК» и немецкая Uniper в конце прошлого года подписали соглашение об основных условиях поставки низкоуглеродного аммиака. Это сырье пойдет на получение водородного топлива, пишет «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Доходы России от продажи водорода к 2030 году могут достичь 40 млрд долларов
чубайс экономика россии водород энергопереход
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