Вена, 13 января. Глава польского МИД Збигнев Рау, представляя приоритеты Польши в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в этом году, процитировал фрагмент романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

В ходе выступления на заседании совета организации Рау заявил, что Польша должна следовать принципу того, что права человека и права государства имеют одинаковые гарантии безопасности. Дипломат считает, что «риск войны» в Европе никогда не был столь велик за последние 30 лет, как сегодня.

«Я бы хотел процитировать великого русского писателя Федора Достоевского и его роман "Братья Карамазовы", герой которого Иван сказал, что гармония не стоит слезинки замученного ребенка. Я считаю, мы должны задать себе вопрос — может ли быть настоящая гармония между государствами, если мы будем не замечать страданий людей», — сказал Рау.

Ранее сообщалось, что польский истеблишмент пришел в ярость после слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о расширении НАТО за счет «бесхозных» территорий. Одновременно с этим в Варшаве признают, что концепция Запада по сдерживанию России провалилась, передает «Царьград».