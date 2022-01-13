Лавров заявил об отсутствии свободы у ФРГ для своих коммерческих интересов

Москва, 13 января. Германия зависима от Соединенных Штатов в коммерческом плане. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

По словам российского министра иностранных дел, об этом свидетельствует обстановка с российским газопроводом «Северный поток — 2».

«Ситуация с "Северным потоком — 2" показывает, что у Германии нет свободы заниматься своими коммерческими интересами», — высказал свою точку зрения глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что попытки связать экономический проект «Северный поток — 2» с вопросами европейской безопасности — абсурдны. Таким мнением поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.