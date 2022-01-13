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Попавшая в больницу Алена Апина пожаловалась на недолеченные болезни

  /   Обновлено: 13 января 2022 15:28
Шоу-бизнес
Попавшая в больницу Алена Апина пожаловалась на недолеченные болезни
TACC  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 13 января. Певица Алена Апина попала в больницу, опубликовав видеообращение на своей странице в соцсети Instagram из больничной палаты. Она заявила, что у нее обострилось старое заболевание.

В кадре Апина лежа на больничной койке с трудом произносит обращение к своим подписчикам. Она отметила, что очень надеется на скорейшее выздоровление.

«Как же плохо болеть! Это не коронавирус. Это старые недолеченные болячки. Надеюсь, что все будет хорошо», — заявила 57-летняя артистка.

Попавшая в больницу Алена Апина пожаловалась на недолеченные болезни
Prt Scr instagram.com / @neapina

Подписчики выразили слова поддержки певице.

«Алена!скорейшего выздоровления!»

«Алена, скорейшего выздоровления вам! Все обязательно будет хорошо»

«Елена Евгеньевна! Выздоравливайте скорее! Пусть ваш иммунитет станет крепче стальной брони, а жизненный тонус с каждым днем лишь поднимается! Улыбайтесь и никогда не опускайте носик! Мы Вас любим!» — написали поклонники творчества исполнительницы.

Ранее бывшая солистка легендарной группы «Комбинация» Алена Апина призналась, что для поддержания красивой фигуры и внешнего вида она прибегала к помощи пластических хирургов. Апина рассказала, что воспользовалась технологией структурирования, которая помогла ей сделать тонкую талию и объемные бедра.

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