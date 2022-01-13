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Экс-посол Британии Брентон заявил о бесполезности санкций Запада против России

Политика
Экс-посол Британии Брентон заявил о бесполезности санкций Запада против России
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 13 января. Санкции против России не влияют на сдерживание страны, считает экс-посол Великобритании в Москве Энтони Брентон.

По словам дипломата, страны Запада по-прежнему упорствуют и не понимают, что в случае введения новых санкций против России возрастает риск «очень, очень опасной конфронтации».

Как считает Брентон, ограничения против Москвы не сдерживают ее, а лишь делают еще упрямее. Фактически же они являются бесполезными, говорит он. Брентон подчеркнул, что на фоне возможного введения санкций Россия и США все-таки надеются избежать военного столкновения.

Экс-посол Британии Брентон заявил о бесполезности санкций Запада против России
pixabay.com /

С ним согласилась руководитель профильного политологического центра университета Джорджтауна Анджела Стент. Она раскрыла США неудобную правду об антироссийских ограничениях. По мнению политолога, Россия не обращает на это никакого внимания.

«Угроза санкций до сих пор не заставила Россию отступить», — высказалась Стент.

Ранее сенаторы от Демократической партии США представили законопроект о новых антироссийских санкциях на случай обострения обстановки вокруг Украины. Документ предполагает введение ограничений против президента РФ Владимира Путина.

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