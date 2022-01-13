Названы самые популярные новогодние экскурсии по Татарстану

Казань, 13 января. Туроператоры Татарстана прокомментировали экскурсионные предпочтения туристов, посетивших республику в новогодние праздники.

По данным профильных структур Татарстана, всего за десять праздничных новогодних дней 2022 года республику посетили 140 тысяч гостей из других российских регионов. При этом наибольшей популярностью у них пользовались экскурсии «Новогодние елки Казани» и путешествие на остров-град Свияжск. Их доля в общем количестве заказанных дополнительных услуг составила 80%.

По достоинству оценили гости Татарстана и экскурсии в Резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Новый Кырлай Арского муниципального района, на которые пришлись 12% допуслуг, сообщает KazanFirst.

Позитивную роль в привлечении туристов сыграла новогодняя чартерная программа туроператора «TUI Россия», организованная при поддержке федерального агентства по туризму и правительства Татарстана. Ею воспользовались 798 человек. Этот же туроператор принял участие в программе субсидирования авиаперевозок на внутренних направлениях, что помогло снизить стоимость туров на 50%.

В тройку лидеров среди туристических направлений в Татарстане вошло посещение Раифского монастыря на Рождество. Немалым спросом пользовалась и программа «Яркие выходные в Поволжье» в рамках реализации проекта по внутреннему железнодорожному туризму.

Ранее ФАН сообщал об открытии в Омской области нового туристического маршрута «Зима. Эбейты. Баурсаки». Теперь туристы могут посетить знаменитое горько-соленое озеро Эбейты, располагающееся в границах Полтавского, Исилькульского и Москаленского районов, которое раньше было доступно только в летний сезон.