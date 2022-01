Военный эксперт Ходаренок рассказал о новейших проектах ВМС США

Бат, 13 января. Третий эсминец класса Zumwalt — USS Lyndon B. Johnson — покинул верфь в городе Бат. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно сообщению представителя верфи Bath Iron Works Марджори Холл, в настоящее время корабль, который в августе прошел программу заводских ходовых испытаний, направляется на предприятие Huntington Ingalls Industries в Миссисипи, где на эсминец будут установлены системы вооружения.

