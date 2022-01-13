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Военный эксперт Ходаренок рассказал о новейших проектах ВМС США

Весь мир
Военный эксперт Ходаренок рассказал о новейших проектах ВМС США
twitter.com  /  Официальный аккаунт Bath Iron Works

Бат, 13 января. Третий эсминец класса Zumwalt — USS Lyndon B. Johnson — покинул верфь в городе Бат. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно сообщению представителя верфи Bath Iron Works Марджори Холл, в настоящее время корабль, который в августе прошел программу заводских ходовых испытаний, направляется на предприятие Huntington Ingalls Industries в Миссисипи, где на эсминец будут установлены системы вооружения.

«Завершение нашей работы над самым совершенным надводным кораблем, является кульминацией более чем двух десятилетий самоотверженных усилий тысяч сотрудников. Наша традиция лучшей постройки в Бате теперь будет полностью сосредоточена на эсминцах класса «Арли Берк» для поддержки миссии военно-морского флота», — заявила она.

USS Lyndon B. Johnson стал третьим и последним эсминцем типа Zumwalt, построенным для ВМС США. Новые эсминцы, которые созданы с применением стелс-технологий, должны были заменить устаревающие корабли типа «Арли Берк», которые служат в американском флоте с конца 80-х годов прошлого столетия. Изначально Пентагон планировал заказать 32 новых корабля, однако из-за большой стоимости проекта планы закупок неоднократно менялись и в итоге флот ограничился закупкой трех единиц новой техники.

19FortyFive: ржавый эсминец Zumwalt поставил США в неудобное положение перед Россией
flickr.com / Official U.S. Navy Page

Ударное вооружение кораблей состоит из 80 крылатых ракет «Томагавк» и двух орудийных установок. При этом военным пришлось отказаться от первоначального замысла по оснащению кораблей «рельсотроном» — электромагнитным орудием. Вместо этого на эсминцах устанавливаются 155-мм артиллерийские орудия, использующие активно-реактивные снаряды. Дальность стрельбы артустановок достигает 148 километров.

Вместе с тем, военные жалуются, что из-за необходимости применения дорогостоящих боеприпасов, стоимость одного выстрела, с учетом амортизации орудия, составляет около двух миллионов долларов. Это превышает стоимость крылатой ракеты «Томагавк», которая имеет большую дальность стрельбы и большую мощность.

ВМС США планируют оснастить новейшие эсминцы Zumwalt гиперзвуковым оружием
navy.mil / PD

В целом военные аналитики расценивают проект, на который возлагались большие надежды, как неудачный: корабли имеют ограниченное количество ударного вооружения, испытывают множество проблем с электронными системами и главной энергетической установкой. При этом общая стоимость реализации проекта, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также постройку трех кораблей, составила 22,5 миллиарда долларов.

Это не первый проект кораблей для ВМС США, который сталкивается со значительными трудностями. До этого неудачей окончился проект кораблей прибрежной зоны. Проведенное в марте 2021 года моделирование показало, что корабли LCS неэффективны против эсминцев и корветов китайского флота. После этого ВМС США отказались от закупок новых боевых единиц, ограничившись двадцатью кораблями, вместо изначально планировавшихся 50.

ВМС США вывели из состава флота первый корабль прибрежной зоны USS Independence
wikipedia.org / Altairisfar

Кроме того, срок службы новой техники оказался невелик — в начале августа 2021 года из боевого состава флота был выведен первый корабль, построенный в рамках программы LCS — «Independence», который на момент списания отслужил всего 11 лет. В ближайшее время аналогичная участь постигнет еще троих его собратьев. Все они имеют технические неисправности, вследствие чего командование флота решило, что корабли дешевле списать, чем отремонтировать. Кроме того, сообщалось, что в течение 2022 года два корабля будут отправлены на консервацию.

О состоянии и перспективах развития американского флота международной редакции ФАН рассказал военный аналитик Михаил Михайлович Ходаренок.

Военный эксперт Ходаренок рассказал о новейших проектах ВМС США
youtube.com / VestiKavkaza

«Я бы лично не расценивал постройку этих трех кораблей как неудачу. Во-первых, США могут себе позволить построить такую серию и посмотреть, что из этого вышло. И это тоже шаг вперед в совершенствовании морских вооружений, а то, что что-то при этом не задалось, — это нормально. Отрицательный опыт — тоже опыт. Да, что-то не удалось, что-то получилось, что-то попробовали».

Эксперт считает, что в ближайшее время Соединенные Штаты сосредоточатся на реализации ряда других важных проектов, включая новые подводные лодки и беспилотные корабли.

«Сейчас США реализуют несколько масштабных проектов. Это, во-первых, ракетные подводные крейсера стратегического назначения «Колумбия» — это один из важнейших их проектов. Также подводные лодки класса «Вирджиния» — этот проект также стоит одним из первых номеров в повестке дня. Продолжение строительства эсминцев «Арли Берк». И самое главное — США настойчиво разрабатывают беспилотные технологии, так называемые безэкипажные суда. И это тоже одно из важнейших направлений в развитии американского флота».

Аналитики PM назвали вторую по боевой мощи ВМС страну после США
wikipedia.org / Tiffini M. Jones, MC 1st Class / Общественное достояние

Вместе с тем аналитик считает, что в ближайшие годы американский флот уступит лидерство Военно-морским силам КНР, которые в настоящее время переживают бурное развитие.

«Китайский флот сейчас строится такими темпами, что даже невозможно точно сказать сколько кораблей находится в боевом составе ВМФ НОАК. По количеству боевых кораблей он уже превзошел ВМС США, но пока китайский флот уступает им по количеству кораблей крупного водоизмещения — таких, как атомные авианосцы, крейсера.

Но в строительстве флота необходимо размышлять десятилетиями. В Китае уже планируется постройка авианосцев. Поэтому вполне возможно, что в исторически обозримый срок ВМФ Китая станут играть первую скрипку на морях и океанах. По крайней мере они к этому стремятся и об этом заявляют. И возможности судостроительной промышленности Китая позволяют реализовать самые смелые проекты. Поэтому ничего удивительного не будет если к 2030—2035 годам китайский флот выйдет на совершенно новые показатели в плане боевого состава и оперативных возможностей».

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Все новости / Весь мир / Военный эксперт Ходаренок рассказал о новейших проектах ВМС США
сша zumwalt флот
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