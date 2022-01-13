Военный эксперт Ходаренок рассказал о новейших проектах ВМС США

Бат, 13 января. Третий эсминец класса Zumwalt — USS Lyndon B. Johnson — покинул верфь в городе Бат. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно сообщению представителя верфи Bath Iron Works Марджори Холл, в настоящее время корабль, который в августе прошел программу заводских ходовых испытаний, направляется на предприятие Huntington Ingalls Industries в Миссисипи, где на эсминец будут установлены системы вооружения.

DDG-1002 USS Lyndon B Johnson was turned over to the Navy today by Bath Ironworks



Yay new ship pic.twitter.com/5coAi8lpDf — Blue???????? (@BlueBoxofKnots) January 13, 2022

«Завершение нашей работы над самым совершенным надводным кораблем, является кульминацией более чем двух десятилетий самоотверженных усилий тысяч сотрудников. Наша традиция лучшей постройки в Бате теперь будет полностью сосредоточена на эсминцах класса «Арли Берк» для поддержки миссии военно-морского флота», — заявила она.

USS Lyndon B. Johnson стал третьим и последним эсминцем типа Zumwalt, построенным для ВМС США. Новые эсминцы, которые созданы с применением стелс-технологий, должны были заменить устаревающие корабли типа «Арли Берк», которые служат в американском флоте с конца 80-х годов прошлого столетия. Изначально Пентагон планировал заказать 32 новых корабля, однако из-за большой стоимости проекта планы закупок неоднократно менялись и в итоге флот ограничился закупкой трех единиц новой техники.

flickr.com / Official U.S. Navy Page

Ударное вооружение кораблей состоит из 80 крылатых ракет «Томагавк» и двух орудийных установок. При этом военным пришлось отказаться от первоначального замысла по оснащению кораблей «рельсотроном» — электромагнитным орудием. Вместо этого на эсминцах устанавливаются 155-мм артиллерийские орудия, использующие активно-реактивные снаряды. Дальность стрельбы артустановок достигает 148 километров.

Вместе с тем, военные жалуются, что из-за необходимости применения дорогостоящих боеприпасов, стоимость одного выстрела, с учетом амортизации орудия, составляет около двух миллионов долларов. Это превышает стоимость крылатой ракеты «Томагавк», которая имеет большую дальность стрельбы и большую мощность.

navy.mil / PD

В целом военные аналитики расценивают проект, на который возлагались большие надежды, как неудачный: корабли имеют ограниченное количество ударного вооружения, испытывают множество проблем с электронными системами и главной энергетической установкой. При этом общая стоимость реализации проекта, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также постройку трех кораблей, составила 22,5 миллиарда долларов.

Это не первый проект кораблей для ВМС США, который сталкивается со значительными трудностями. До этого неудачей окончился проект кораблей прибрежной зоны. Проведенное в марте 2021 года моделирование показало, что корабли LCS неэффективны против эсминцев и корветов китайского флота. После этого ВМС США отказались от закупок новых боевых единиц, ограничившись двадцатью кораблями, вместо изначально планировавшихся 50.

wikipedia.org / Altairisfar

Кроме того, срок службы новой техники оказался невелик — в начале августа 2021 года из боевого состава флота был выведен первый корабль, построенный в рамках программы LCS — «Independence», который на момент списания отслужил всего 11 лет. В ближайшее время аналогичная участь постигнет еще троих его собратьев. Все они имеют технические неисправности, вследствие чего командование флота решило, что корабли дешевле списать, чем отремонтировать. Кроме того, сообщалось, что в течение 2022 года два корабля будут отправлены на консервацию.

О состоянии и перспективах развития американского флота международной редакции ФАН рассказал военный аналитик Михаил Михайлович Ходаренок.

youtube.com / VestiKavkaza

«Я бы лично не расценивал постройку этих трех кораблей как неудачу. Во-первых, США могут себе позволить построить такую серию и посмотреть, что из этого вышло. И это тоже шаг вперед в совершенствовании морских вооружений, а то, что что-то при этом не задалось, — это нормально. Отрицательный опыт — тоже опыт. Да, что-то не удалось, что-то получилось, что-то попробовали».

Эксперт считает, что в ближайшее время Соединенные Штаты сосредоточатся на реализации ряда других важных проектов, включая новые подводные лодки и беспилотные корабли.

«Сейчас США реализуют несколько масштабных проектов. Это, во-первых, ракетные подводные крейсера стратегического назначения «Колумбия» — это один из важнейших их проектов. Также подводные лодки класса «Вирджиния» — этот проект также стоит одним из первых номеров в повестке дня. Продолжение строительства эсминцев «Арли Берк». И самое главное — США настойчиво разрабатывают беспилотные технологии, так называемые безэкипажные суда. И это тоже одно из важнейших направлений в развитии американского флота».

wikipedia.org / Tiffini M. Jones, MC 1st Class / Общественное достояние

Вместе с тем аналитик считает, что в ближайшие годы американский флот уступит лидерство Военно-морским силам КНР, которые в настоящее время переживают бурное развитие.